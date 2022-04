Leserbrief Es braucht mehr Orte der Zuflucht Zur Eröffnung des Brockenhaus der Heilsarmee in Baar am 30. April

Brockenhäuser und vor allem Buchantiquariate sind Zufluchtsorte für unangepasste, eigensinnige Menschen. Sie sind auch ein Mahnmal gegen den ungebremsten Konsumrausch und eine Säule der Nachhaltigkeit. Die Öffentlichkeit bräuchte mehr solche nicht-kommerzialisierte Räume, denn sehr oft dienen die Brockenhäuser ideellen Zwecken. Schön wäre es, wenn die Brockenhäuser ergänzt würden durch kleine Imbissnischen unsere Welt braucht mehr solche Treffpunkte der Geselligkeit in einer Welt der Hektik und Gedankenlosigkeit. Brockenhäuser sind das Mittel in einer Welt, in der die Maximierung der Nutzerzeit das Wichtigste darstellt, die Menschlichkeit zu fördern. In diesem Sinne wünsche ich dem Brockenhaus der Heilsarmee, welches am 30. April in Baar seine Tore öffnet viel Erfolg!

Michel Ebinger, Rotkreuz