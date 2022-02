Es geht um Inhalt, Themen und Meinungsvielfalt Kommentar zur abgelehnten Vorlage betreffend Mediengesetz, Abstimmungssonntag vom 13. Februar

Wenn ich die Kommentare in den Medien betreffend des vom Volk abgelehnten Mediengesetzes lese, bin ich nicht erstaunt, dass es für die Medien schlecht ausgegangen ist. Im Abstimmungskampf wurde von den Befürwortern immer das Argument der Qualität aufgebracht.

Für Qualität braucht es jedoch auch die Fähigkeit, etwas differenziert, unparteiisch und ausgewogen betrachten zu können, selbst wenn es die eigene Niederlage ist. Und dieser bei vielen Medienschaffenden feststellbare Mangel ist meiner Ansicht nach verantwortlich für die Niederlage. Als gutes Beispiel dient hier ein Artikel des Chefredaktors des Blicks am Abstimmungsabend, in dem er klar festhält, das dies kein Votum des Misstrauens gewesen sei. Die unter dem Artikel angefügten Leserkommentare sagten jedoch das Gegenteil. Der Gegensatz zwischen dem Chefredaktor und seiner Leserschaft hätte nicht grösser sein können. Ich bin überzeugt, dass viele Nein-Stimmenden ihrer Unzufriedenheit mit der Art der Berichterstattung in unseren Medien Ausdruck geben wollten.

Es geht dabei um den Inhalt, die Themen wie auch generell um die Meinungsvielfalt. Beim Inhalt wird die ideologische Nähe von vielen Medienschaffenden zu linken Politikern offensichtlich. Bei der Themenauswahl dasselbe. Da haben wir kleinste Personengruppen, die ein Problem haben, und schon machen die Medien einen riesigen Hype draus. Oder NGO’s machen effekthascherische Aktionen, und die Medien machen sofort mit. Und betreffend Meinungsvielfalt muss man doch festhalten: Die gibt es bei den grossen gesellschaftlichen Herausforderungen gar nicht. Ich kann die SRF online App lesen, und dann weiss ich schon, was in den meisten Print-Medien steht.

Wenn Medien ihr Abonnentensystem aufrecht erhalten wollen, müssen sie sich ausserhalb der Städte wieder mehr den Interessen ihrer Leserschaft zuwenden. Denn die Abstimmung hat gezeigt: Die Städte sind gross, aber die Mehrheit lebt immer noch ausserhalb der Städte.

Stefan Betschart, Cham