Kolumne Es gibt kaum Verspätungen Der Disponent Sven Arnold berichtet über den Pandemiefahrplan der SBB und über seinen Alltag im Homeoffice.

Sven Arnold (31, Disponent Bahnverkehr), Zug

Normalerweise bin ich auf der Leitstelle der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn für das Überwachen und Lenken der Zugverbindungen zuständig. Darüber hinaus erledige ich Administratives, fülle beispielsweise sogenannte Sperrzirkulare aus. Diese geben Auskunft darüber, wer warum und wie lange ein Gleis sperren will.

Diese administrativen Arbeiten kann ich auch zu Hause erledigen, weshalb ich jetzt zum ersten Mal überhaupt im Homeoffice bin. Das ist gut so. Denn wenn sich jemand von der Leitstelle anstecken würde, wäre der jetzige Betrieb stark gefährdet. Dafür braucht es nämlich von unserem insgesamt neunköpfigen Team bis zu fünf Personen. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, fahre auch ich im Moment nicht mit dem ÖV zur Arbeit, sondern mit dem Auto. Die leeren Strassen kommen mir dabei entgegen.

Auf unseren beiden Linien, der S4 und der S10, gilt seit dem 23. März der sogenannte Pandemiefahrplan I. Das heisst zum Beispiel, dass die S4 zwischen dem Sihltal und der Stadt Zürich während der Hauptpendlerzeiten nur noch im 20-Minuten- statt im 10-Minuten-Takt verkehrt. Entsprechend sind weniger Lokführer im Einsatz. Bei ihrer Einteilung wird auch darauf geachtet, dass sie am Tag so wenig wie möglich die Züge wechseln, damit der Arbeitsplatz nicht ständig neu desinfiziert werden muss.

Von der Leitstelle in Zürich-Giesshübel sehen wir in die vorbeifahrenden Züge. Zu Zeiten, in denen normalerweise vier Leute in einem Viererabteil sitzen, ist es heute maximal eine. Das zeigt, wie besonders diese Situation ist. Das geringe Passagieraufkommen führt dazu, dass es derzeit kaum Verspätungen gibt. Deshalb sind meine Arbeitstage deutlich ruhiger geworden.

Das trifft auch auf das Privatleben zu. Am Anfang habe ich das ganze Gerede um das Coronavirus, ehrlich gesagt, nicht ganz ernst genommen. Jetzt sieht das natürlich anders aus. Wenn ich noch draussen bin, dann gehe ich mit meiner Freundin spazieren – aber nicht mehr mitten in der Stadt.