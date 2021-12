Unihockey Vor dem Duell vom Dienstag darben die beiden Zentralschweizer NLA-Teams von Zug United und Ad Astra Sarnen treffen sich zum Derby. Beide Klubs erleben zurzeit wenig Erfreuliches.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Das Duell zwischen Zug und Sarnen (Dienstag, 19.45 Uhr, Sporthalle) wird ein ausgeglichenes Spiel. Von den letzten vier Aufeinandertreffen konnten die Zuger und die Sarner je deren zwei gewinnen. Dreimal traf man in der NLA-Meisterschaft aufeinander, einmal – als 2017 beide Teams noch in der NLB spielten – im Cup.

Sarnen-Präsident nimmt Auszeit Die Textnachricht an den Journalisten lässt aufhorchen: «Ich stehe im Moment nicht zur Verfügung. Habe eine Auszeit genommen.» Der Absender: André Küchler, Präsident von Ad Astra Sarnen. Frage an Vizepräsident Emmanuel Hofer: Was ist da los im Verein? «Nichts ist los, alles in Ordnung», beschwichtigt Hofer. «Andy hat in seinem Geschäft in der Vorweihnachtszeit viel zu tun. Darum hat er sich vorübergehend zurückgezogen.» Man geht in Sarnen gemäss Hofer davon aus, dass André Küchler im Januar wieder einsteigen wird. Emmanuel Hofer glaubt an ein positives Resultat für seinen Verein im Derby gegen Zug United. «Ich habe es im Gefühl, wir gewinnen.» (rubu)

Ein Blick auf die Tabelle sagt: Nein, ausgeglichen wird die Partie keinesfalls. Die Zuger haben trotz Hochs und Tiefs gute Chancen auf die Playoff-Qualifikation. Sarnen hat nach einem sagenhaften Start – hohe Siege gegen Rychenberg Winterthur und Thun – nur noch verloren und liegt momentan im zweitletzten Rang.

Im Cup will Zug wieder für Furore sorgen

Doch auf Seiten der Zuger Gastgeber ist man sich im Klaren, dass die Partie kein Selbstläufer werden wird. «Sarnen ist immer ein unangenehmer Gegner. Wir werden aufpassen müssen», sagt Zug-Captain Tim Mock. Der 24-jährige Zürcher spielt seit 2019 am Zugersee und hat dreimal ein Derby miterlebt. Er weiss, wovon er spricht. An das letzte Duell haben er und seine Teamkollegen keine guten Erinnerungen. Am 31. Januar dieses Jahres kassierten die Zuger auswärts eine 5:6-Niederlage nach Verlängerung.

Mit einer 3:5-Niederlage gegen Waldkirch-St.Gallen sind die Zuger am vergangenen Sonntag in den zweiten Teil der Regular Season gestartet und liegen aktuell nur auf dem siebten Tabellenrang. Mock sagt:

«Spiele gegen Waldkirch oder auch gegen Sarnen müssten wir natürlich gewinnen, wenn wir in die Playoffs wollen.»

Ob Zug United auf Rang vier, fünf oder sieben Ende Februar 2022 in die K.o.-Runde starten wird, sei nicht entscheidend, fügt Sportchef Bruno Schelbert an. «Wichtig ist einzig, dass wir dabei sind. Wie auch im Cup.» Dort wolle man wie vor zwei Jahren für Furore sorgen. Zuger Fans erinnern sich gerne: Am 22. Februar 2020 gewannen die Zentralschweizer vor 3200 Zuschauern in Bern den Cupfinal gegen Malans. Kurz darauf brach die Coronawelle mit voller Wucht über die Schweiz herein, die Saison wurde abgebrochen.

Zurück zum Spiel gegen Sarnen. Für Zug-Captain Mock gibt es nur eines: drei Punkte. Auch wenn die personelle Situation weiterhin angespannt ist und einige der Tenöre fehlen, Ausreden lasse man nicht gelten. «Wir wissen, um was es geht», so Mock. Goalgetter André Andersson muss wegen einer Blinddarm-OP pausieren, Oliver Bäcklin kann wegen einer Leistenoperation nicht spielen, Adi Bachmann und Jerome Schmidiger sind ebenfalls nicht dabei, und Marco Laely fällt die gesamte Saison mit einem Kreuzbandriss aus. Mock selber spielte nach einem im Training zugezogenen Nasenbruch bis vor kurzem mit einer Maske, jetzt plagt ihn eine aufgeplatzte Lippe. «Es sind harte Zeiten», sagt er mit einem gequälten Lächeln. Seit Saisonstart habe er kaum einmal ohne irgendeine Blessur gespielt.

Junge Akteure erhalten Chance

Von den Verletzungen der potenziellen Stammspieler profitieren die jungen Zuger Akteure. Jene, die mit der U21-Mannschaft seit Monaten ihre Liga rocken und die Tabelle anführen. So durfte etwa der 17-jährige Offensivakteur Linus Arnold gegen Waldkirch-St.Gallen in der Linie neben den beiden Schweden Alex Larsson und Alexander Hallén ran. Sportchef Schelbert sagt:

«Wir sind stolz darauf, dass wir eine solch erfolgreiche Nachwuchsabteilung haben und immer wieder den einen oder anderen Spieler im Fanionteam einbauen können.»

Der Auftakt in die jüngste Partie gegen Waldkirch-St.Gallen verlief für Linus Arnold und seine Teamkollegen noch erfolgreich. Die Zentralschweizer spielten schwungvoll und kamen zu ersten Chancen. Hallén mit einer schönen Einzelleistung und Larsson nach einem schönen Zuspiel Halléns stellten nach knapp sieben Minuten auf 2:0. Danach stockten das Offensivspiel und die Torproduktion jedoch für fast 50 Minuten. Erst in der 56. Minute gelang Severin Nigg der dritte (und letzte) Treffer Zugs. Dazwischen erzielten die Gäste fünf Tore und sicherten sich wichtige Punkte im Playoff-Kampf, in den Zug nach der dritten Niederlage in den letzten vier Spielen nun ebenfalls involviert ist.

Zugs Mario Stocker (vorn) verliert den Zweikampf mit dem St. Galler Nico Conzett. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. Dezember 2021)

Nach dem verpassten dritten Tor schlagen die St. Galler zu

Es war paradoxerweise ein Überzahlspiel der Zuger nach Hälfte des ersten Drittels, das die Physiognomie der Partie komplett änderte. Die Ostschweizer stellten mit ihrer aggressiven Box die Zuger Spieler vor erhebliche Probleme und waren dem Anschlusstreffer deutlich näher als die Gastgeber dem 3:0. Und kaum waren die Gäste wieder vollzählig, erzielte Michael Schiess sehenswert das 1:2. Von diesem Moment an diktierte St.Gallen das Spiel und gewann schliesslich mit 5:3.