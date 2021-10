Leserbrief Es sind viel zu viele «Lesermeinungen zur Pandemie und dem Umgang damit», Ausgabe vom 28. September

Stefan Hodel und Frau Bossi werfen mir die «Vortäuschung falscher Tatsachen» vor. Ich weise diesen Vorwurf zurück, räume aber ein, dass die erwähnte EMA-Quelle keineswegs über alle Zweifel erhaben ist. Wie ich mehrfach beobachtet habe, passt sie (EMA) die Zahlen von Corona-Impfopfern, auch schon mal über Nacht, mal nach oben, mal nach unten an. Einmal las ich da von etwa 14000 Impfopfern, tags darauf waren es aber schon etwa 28000. Also auch da wird hoch offiziell geschummelt. Was in diesem Zusammenhang unbedingt zu beachten ist: Von den auftretenden Impfschäden, seien es Nebenwirkungen oder Todesfälle, werden im allerbesten Fall 5Prozent überhaupt gemeldet, 1 bis 2Prozent sind an der Tagesordnung. Dann muss also plötzlich von etwa 1,4 Millionen Toten und mehreren Millionen an schwerwiegenden Nebenwirkungen Leidenden die Rede sein. Im Übrigen: Das Streiten über die effektiven Sterbezahlen im Zusammenhang mit der Impfung finde ich eher deplatziert. Was bleibt: Es sind viele, sehr viele, zu viele.

Daniel Wirz, Zug