Leserbrief Es wird kaum Ruhe geben «War das nur der Anfang? Der Mieterschutz steht unter Druck», Ausgabe vom 10. Februar

Eigentlich sind wir Schweizer ein Volk von Mietern. Dieser Anteil liegt ca. bei 65 Prozent. Aus diesem Grund ist es völlig unbegreiflich, dass die Abstimmung vom 9. Februar vom Volk mit 57,1 Prozent zu Ungunsten der Mieter abgelehnt wurde.

Einerseits gibt es sehr viele Menschen in den Städten, die eine finanzierbare Wohnung suchen, aber dabei auf erhebliche Probleme stossen. Nun kann man sich wirklich fragen, warum dann der Mieterkreis bei einer für sie so wichtigen Abstimmung es nicht fertigbrachte, diese klar für sich zu entscheiden. Haben die Menschen den Text der Abstimmung nicht verstanden, oder haben sogar sehr viele der Mieter an der Abstimmung nicht teilgenommen. Auch dubiose und teils unrichtige Veröffentlichungen im Vorfeld der Abstimmung könnten die Gründe sein. Auf jeden Fall haben die Mieter eine Chance verpasst, um genügend günstigen Wohnraum zu erhalten.

Nun wird es aber für Mieter in Zukunft vermutlich noch schlechtere Zeiten geben. Die «notleidenden» Besitzer und Vermieter von Wohnungen hegen – wie es in den Tageszeitungen zu lesen war – Pläne, um ihre Renditen noch zu erhöhen. Nach Bundesgerichtsentscheid darf eine Rendite maximal einen halben Prozentsatz über dem Referenzzinssatz von z.Z. 0,5 Prozent liegen. Und diesen halben Prozentsatz will ein FDP-Nationalrat in einer parlamentarischen Initiative auf 2 Prozent anheben. Dies ist reine Profitgier und bedeutet für die Mieter nichts Gutes, da dadurch die maximale Rendite noch ansteigen darf. Wenn das in den beiden Räten durchkommt – und dies dürfte der Fall sein – bleibt dem Mieterverband nur noch den Weg über ein Referendum. Spätestens dann sind die Mieter mit ihrer Unterschrift wieder gefragt, um das Unheil abzuwenden. Gelingt das zu erwartende Referendum, müssen die Mieter bei der erforderlichen Abstimmung aber dann besser Stellung nehmen, als bei der Abstimmung vom 9. Februar. Es wird also noch keine Ruhe geben an der Mieterfront, dank der Profitgier der Vermieterlobby.

Hansjörg Berchtold, Rotkreuz