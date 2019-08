Leserbrief Esaf 2019 oder Isaf 2023? Zu verschiedenen Plakaten im Ständeratswahlkampf

Kürzlich besuchte ich den Gabentempel vom Esaf in Zug und freute mich über die vielen originellen und kostbaren Preise. Auf dem Heimweg entdeckte ich ein Plakat von CVP-Mann Peter Hegglin, auf dem er sich als OK-Präsident für das Isaf in Menzingen im Jahr 2023 präsentiert.

Will er damit beweisen, dass er auch für ein kleineres Schwingfest als OK-Präsident tauglich ist, oder hat er ein Problem, dass sein Mitbewerber, Heinz Tännler von der SVP, momentan in allen Medien präsent ist? Der gewählte Zeitpunkt ist jedenfalls in jeder Hinsicht unpassend und ungeschickt. Vor 4 Jahren hat er noch meine Stimme erhalten, dieses Jahr aber nicht mehr!

Rolf Lüscher, Rotkreuz