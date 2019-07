Video

30 Tage vor dem Fest: So sieht die Zuger Schwingarena aus

In 30 Tagen ist es soweit: Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest öffnet seine Tore in Zug. Bereits jetzt lässt ein Blick in die Arena erahnen, welch gigantische Dimensionen das Fest haben wird.