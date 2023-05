Essen auf Rädern Ein neuer Foodtruck mit balkanischen Spezialitäten ist im Kanton Zug unterwegs Cevapcici, gefüllte Krautrouladen oder Spanferkel – bei «Taste of Balkan» gibt es authentische Balkanküche zu kleinen Preisen und an variierenden Standorten. Möglichst klein soll auch der Foodwaste des Familienunternehmens sein.

Die Inhaberin von «Taste of Balkan», Jasmina Nikolic, in ihrem Foodtruck. Bild: PD

Unter dem Namen Taste of Balkan bietet Jasmina Nikolic mit ihrem Sohn Srdjan authentische Balkanspezialitäten seit dem 21. April in ihrem orangen Foodtruck an. Von Pljeskavica (balkanische Burgerversion), Cevapcici und Burek über gefüllte Krautrouladen (Sarma) und gefüllte Peperoni bis zu Spanferkel, Bohneneintopf (Pasulj) und russischem Salat wird eine Bandbreite an traditionellen Speisen angeboten.

Anzutreffen ist der Foodtruck jeweils montags an der Alten Steinhauserstrasse 23 beim Chamerried in Cham und mittwochs sowie freitags auf dem Gygli-Areal gegenüber der S-Bahn-Haltestelle Chollermühle von 11.30 bis zirka 14 Uhr. Weitere Standorte folgen.

Kein Essen soll verschwendet werden

Der Familienbetrieb bietet ausschliesslich Fleisch aus Schweizer Herkunft an und bevorzugt regionale Zutaten. «Preislich liegen die Portionen bei etwa 15 Franken, da sich auch eine Familie mit mehreren Kindern günstig eine gemeinsame Mahlzeit bei uns leisten können soll», so die Inhaberin.

Ab Mitte Mai können die Gerichte auch über den Lieferdienstanbieter www.just-eat.ch bestellt werden. Essen, das übrig bleibt, kann vergünstigt über die App «Too Good To Go» abgeholt werden, damit so kein Foodwaste entsteht. (pd)