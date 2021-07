EV Zug Ein Schritt zurück zur Normalität: Die Bossard-Arena hat wieder Stehplätze Am Montag haben sich Fans und Spieler des Schweizer Meisters EVZ daran gemacht, die pandemiebedingt montierten Sitzplätze abzubauen.

Der EV Zug hat den ersten Meistertitel nach 23-jähriger Wartezeit am 7. Mai fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewonnen. Wegen der Covid-19-Pandemie waren im letzten Playoff-Finalspiel gegen Servette Genf (5:1) nur 50 Zuschauer zugelassen.

42 Bilder 42 Bilder Das obligate Meisterfoto Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021

Umso ausgelassener war die anschliessende Feier auf dem Arenaplatz.

63 Bilder 63 Bilder Jan Pegoraro

Zu Beginn der Saison im Oktober waren für kurze Zeit mehr Fans gestattet, allerdings nur auf Sitzplätzen. Deshalb wurden in der Stehkurve der Bossard-Arena provisorische Sitzplätze eingebaut. Jene verschwinden jetzt wieder. Am Montag haben sich Spieler und Fans daran gemacht, die Sitze abzubauen – ein Schritt in Richtung Normalität.

Einige Helferinnen und Helfer sind stilecht im Meister-Shirt zur Demontage der Sitzplätze erschienen. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Zahlreiche Fans packen an, aber auch Meisterspieler wie Sven Senteler (links). Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Auch der aus Lugano zurückgekehrte Reto Suri beteiligt sich. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die Fans sind froh, sind die Sitzplätze in der Stehkurve Geschichte. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die Sitzschalen sind wegen der Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie installiert worden. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die Stehkurve ist bald wiederhergestellt. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die National-League-Saison 2021/22 beginnt für den EVZ am 7. September mit dem Heimspiel gegen den HC Davos. Wie viele Zuschauer dann ins Stadion dürfen, steht noch in den Sternen.