EV Zug Testspiel gegen Adler Mannheim und Konzert von Hecht – im Sommer steigt das «EIS Fäscht» Vom 19. bis 20. August veranstaltet der Schweizer Meister EV Zug in der Bossard Arena ein Sommerevent unter dem Namen «EIS Fäscht». Die Fans dürfen sich mitunter auf ein Testspiel gegen die Adler Mannheim und auf ein Konzert der Band Hecht freuen.

Das «EIS Fäscht» fand bereits letztes Jahr statt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 15. August 2021)

Der EV Zug ist in Feierlaune. Nachdem die Mannschaft in den vergangenen Tagen zusammen mit den Fans den «Chübel» ausgelassen feierte, kündet der frischgebackene Schweizer Meister bereits das nächste grosse Fest an: Unter dem Namen «EIS Fäscht» findet vom 19. bis am 20. August ein Sommerevent statt, wie der EV Zug mitteilt.

Eröffnet wird das zweitägige Fest am Freitagabend mit einem Konzert der Luzerner Band Hecht. Tickets für das Konzert sind ausschliesslich auf der Internetseite des EVZ erhältlich – wer eine Saisonkarte besitzt, bezahlt für ein Ticket 35 statt 50 Franken.

Am EVZ-Sommerevent wird aber nicht nur Musik, sondern auch Eishockey gespielt: Am Samstag um 16 Uhr testet der EV Zug im Rahmen des Lehner Cups gegen die Adler Mannheim. Die Partie und die anschliessende offizielle Spielerpräsentation ist für alle kostenlos zugänglich – es gilt freie Platzwahl. Auf dem Arena Platz gibt es ausserdem den ganzen Tag Familienaktivitäten, Festbetrieb und Live-Musik. (pl)