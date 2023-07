U20 Der Fussball verkommt zum Event Immer grösser und immer schneller wachsen: Kantischüler Bruno Schmidt ärgert sich, dass die Fankultur für die Fussballverbände keinen hohen Stellenwert hat. Bruno Schmidt (16), Cham Drucken Teilen

Werder Bremen hat den Klassenerhalt geschafft, auch im nächsten Jahr werden wir wieder in der Bundesliga spielen. Für uns Bremer ist die Welt damit erst einmal in Ordnung. Denn nach wie vor gibt es sie, diese besonderen Glücksmomente im Fussball: mit Bier und Bratwurst in der Kurve, lautstarke Gesänge, Auswärtsfahrten quer durchs Land; das ist das, was unsern Fussball ausmacht – den Fussball von uns Fans.

Der Fussball der Verbände, der Funktionäre, der Sponsoren sieht anders aus. Die WM in Katar und auch andere Veranstaltungen haben gezeigt in welche Richtung es gehen soll. Der Fussball verkommt zum Event: Gastspiele in Saudi-Arabien, Halbzeitshows – der aktive Fan spielt keine Rolle in den Überlegungen der Funktionäre, den Fussball noch grösser, noch globaler, noch kommerzieller zu machen.

Stattdessen werden Spiele montags um 20.30 Uhr angepfiffen, die Eintrittskarten werden teurer und in einigen Ländern sind Stehplätze – die Bedingung für stimmungsvolle Unterstützung der eigenen Mannschaft – abgeschafft. All das mag dem Fernsehpublikum gefallen, das als neue Zielgruppe ins Auge gefasst wurde. Die Fankultur jedoch und alles, was unseren Fussball ausmacht, leidet. Auch der Fussball ist den Gesetzen des Kapitalismus unterworfen, muss immer grösser und schneller wachsen.

Fussball mag nur eine Nebensache sein, es gibt wohl dringendere Probleme auf der Welt. Aber von allen Nebensachen ist der Fussball die schönste.