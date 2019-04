EVZ-Sponsor verschenkt 10'000 Mannschaftsposter Die Zuger Kantonalbank teilt die Freude über den Finaleinzug des EVZ mit allen Fans und organisiert eine besondere Aktion. Auf einige wartet sogar eine persönliche Widmung des Lieblingsspielers.

Der erfolgreiche EVZ mit dem gesamten Staff. (Bild: PD)

(haz/pd) Der EVZ hat sich im Eiltempo in den Playoff-Final gespielt. Als Generalsponsorin ist die Zuger Kantonalbank stolz auf diese Leistung und lanciert deshalb eine spezielle Aktion: Sie lässt 10'000 Mannschaftsposter drucken, die den erfolgreichen EVZ zusammen mit dem gesamten Staff zeigen, heisst es in einer Mitteilung der Bank. Die Poster sind kostenlos und können ab Mittwoch, 10. April 2019, in allen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank zu den gewohnten Öffnungszeiten abgeholt werden.

Unterschrift mit persönlicher Widmung

Zehn Fans können von ihrem Lieblingsspieler eine persönliche Widmung gewinnen. Um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, muss der Fan ein Foto von sich und dem Poster auf Facebook oder Instagram hochladen und die Zuger Kantonalbank taggen. Aus allen Einsendungen lost die Zuger Kantonalbank die zehn Gewinner aus.