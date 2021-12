Fahrplanwechsel Das ändert sich für Zuger ÖV-Nutzer ab dem 12. Dezember Ab dem Sonntag gilt der neue SBB-Fahrplan. Bei den Zugerland Verkehrsbetrieben beginnt damit eine neue Epoche. Und auf den Schienen kommen Nachtschwärmer noch mehr auf ihre Kosten.

Am Zuger Kolinplatz sind künftig vermehrt Elektrobusse zu sehen. Auf der Linie 13 werden ausschliesslich solche Gefährte eingesetzt. Bild: Stefan Kaiser (12. Dezember 2020)

Die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) machen Nägel mit Köpfen. Die im September 2019 eingeleitete Umstellung von Buslinien auf Elektrobetrieb geht zügig voran. Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 bestreiten die ZVB ihre Linie 13 in Zug (Bahnhof–Obersack) vollumfänglich mit umweltfreundlichen und mit Strom betriebenen Bussen der Marke Solaris. Der polnische Hersteller hat drei klassische Busse des Modells Urbino geliefert, die einfach nicht mehr zur Zapfsäule fahren. Die Installationen haben die ZVB auf ihrem Gelände eingerichtet, sodass die Busse die täglichen verkehrenden Leistungen abdecken können. Bereits anlässlich des Fahrplanwechsels 2022 wollen die Zugerland Verkehrsbetriebe die nächste ihrer Linien auf Batteriebetrieb umstellen. Die nächste Tranche von Elektrobussen umfasst Gelenkbusse. Damit ist klar, dass Ende 2022 eine Flachland-Linie auf Elektrobetrieb umgestellt wird.

Die ZVB haben sich dazu bekannt, dass sie bis 2035 die ganze Flotte auf elektrischen Antrieb umstellen wollen. Wie schrieb doch der Unternehmensleiter Cyrill Weber im Editorial der im November 2021 breitgestreuten Zeitschrift «Durchzug»: «Mit genügender Energie ist alles möglich.» Das vorerwähnte Informationsmagazin ist übrigens das einzige, das die Verkehrsbetriebe auf den kommenden Fahrplanwechsel in gedruckter Form bereitstellt. Auf den Druck des traditionellen kleinen Fahrplanheftchens verzichten sie fortan. Dies, weil diese Form der Fahrplanverbreitung heute nicht mehr gefragt sei. Der Onlinekanal erfährt somit eine weitere Aufwertung. Die ZVB sind nicht die Ersten, welche auf die gedruckten Fahrpläne verzichten. Die SBB haben diesen Schnitt schon im Jahre 2017 vollzogen. Auf private Initiative hin gibt es weiterhin ein Kursbuch. In diesem sind aber nur die Fahrpläne der Bahnen, nicht aber der Busverkehr in der Schweiz integriert.

Der Stadt-Dorf-Express nimmt eine neue Route

Mit der Eröffnung der Tangente Zug/Baar haben die ZVB auch die Fahrstrecke der Schnellbusse vom Bahnhof Zug nach Oberägeri optimiert. Diese wird neu über die Tangente geführt. So soll einerseits das Industriegebiet Zug Nord erschlossen werden. Zudem verkehren so in der Hauptverkehrszeit ein paar Busse weniger durch die verkehrsgeplagte Zuger Innenstadt. Diese schnelle Verbindung bremst allerdings ein anderes Projekt gleich wieder aus. Der Kanton saniert die ihm gehörende Strasse zwischen Nidfuren und Schmittli umfassend. Der Verkehr muss weiträumig umgeleitet werden. Die Schnellbusse ins Ägerital fahren dabei während der bis im Juni 2023 dauernden Sperre über Allenwinden. Dort hält dieser Stadt-Dorf-Express aber berg- wie auch talwärts nicht an.

Mehr Busse gibt es auch im Ennetsee auf einer Linie 42 respektive der Linie 43. Der Bus vom Chamer Bahnhof ins Gebiet Langacker und weiter nach Knonau fährt ab dem Fahrplanwechsel Niederwil an Werktagen nicht mehr an. Dafür fahren die Busse der Linie 43 (Cham Bahnhof – Cham Hagendorn) fortan von Hagendorn weiter nach Niederwil und Oberwil. Niederwil erhält ab dem 12. Dezember 2021 zudem am Sonntag neu stündlich eine Verbindung zum Chamer Bahnhof.

Keine Bahnverbindung auf den Hausberg

In der kommenden Fahrplanperiode müssen Reisende zudem beachten, dass die Zugerbergbahn von Ende Februar 2022 bis im Dezember 2022 nicht fährt. Die Betreiber der Bahn auf den Zuger Hausberg lassen das Trassee umfassend erneuern. Das ist seit dem Bau dieser Bahn im Jahre 1906 nie gemacht worden.

Um auf das mühsame Freischaufeln der Zugerbergbahn-Strecke bei Schneefall künftig verzichten zu können, lassen die Betreiber die Strecke aufständern. So können auch Wildtierkorridore geschaffen werden. Gleichzeitig lassen die ZVB auch die beiden Fahrkabinen fachmännisch sanieren. Die Zugerbergbahn war schon in diesem Jahr nach einem heftigen Gewitter am 25. Juli längere Zeit ausser Betrieb.

Nach Mitternacht: Zug nach Luzern

Nachdem der Nord-Süd-Betrieb durch die Eröffnung des Monte-Ceneri-Basistunnels zum Fahrplanwechsel im Vorjahr in vielen Teilen neu aufzustellen war und gleichzeitig die SBB-Linie am Ostufer des Zugersees nach einer 18-monatigen Sperre wieder zur Verfügung stand, gibt es im Kanton Zug nur kleinere Änderungen. Nachtschwärmer, die in Zürich die letzte Verbindung zwischen Zürich über Zug nach Luzern besteigen, schaffen es neu in Zug auf eine Stadtbahn nach Luzern. Diese bedient alle Haltepunkte zwischen diesen beiden Städten. Ausserdem gibt es neu eine Verbindung von Luzern nach Zürich über Rotkreuz, Cham, Zug und Baar mit Abfahrt in Luzern um 3.35 Uhr. Dies in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag.