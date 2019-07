Autofahrer greift in Zug einen Passanten an Ein Autolenker hat am Zugersee einen Passanten angegriffen und sein Auto beschädigt. Die Polizei musste den alkoholiserten und aggressiven Autolenker vorläufig festnehmen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

(mua/pd) Am Sonntagabend, 30. Juni, um 21 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf aus dem Brüggli in Zug. Ein Mann sagte, er sei von einem Autolenker bedroht und angegriffen worden. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen und den Autolenker kontrollieren wollten, wehrte dieser sich und wollte erneut auf den Meldeerstatter losgehen, teilen die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit.

Die Polizisten mussten den Mann arretieren, wobei dieser heftige Gegenwehr leistete. Dabei verletzte sich auch ein Polizist. Auslöser für die Auseinandersetzung war, dass der Autolenker laut Meldeerstatter mit erhöhtem Tempo und aufheulendem Motor an ihm und weiteren Passanten vorbeigefahren war. Der Meldeerstatter gab dem Lenker mittels Handzeichen und verbal zu verstehen, dass er langsamer fahren solle.

In der Folge stieg der Kosovare gemässe Medienmitteilung aus und ging auf den Mann los, bedrohte ihn verbal und wurde gegen ihn auch tätlich. Zudem beschädigte er durch Fusstritte und Faustschläge das Auto des 57-Jährigen. Der 33-jährige Aggressor wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie wegen Sachbeschädigung verantworten. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert. Zudem bestand der Verdacht auf Betäubungsmittel- und Medikamentenkonsum. Der Pikett-Staatsanwalt ordnete deshalb eine Blut- und Urinprobe im Spital an. Der Führerausweis wurde dem Mann entzogen.