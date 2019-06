Leserbrief Falsche Diskussion um 5G Zur Diskussion rund um den Mobilfunkstandard 5G

Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die ganze Diskussion um gesundheitliche Risiken der Strahlenbelastung nie wirklich ernst genommen. Ich nehme sie auch heute noch nicht ernst. Erst, wenn alle ihr Mobiltelefon entsorgen, die gegen eine Antenne sind, werde ich mich auf diese Diskussion einlassen.

Trotzdem habe ich massive Bedenken gegen 5G. Mit 5G wird das Internet der Dinge gepuscht, Kühlschränke, die selber nachbestellen, und so weiter. Die erste Frage ist: Brauchen wir das und wollen wir wirklich nicht mehr mit anderen Menschen kommunizieren, sondern alles Maschinen überlassen? Man spricht davon, dass 2020 etwa 200 Milliarden Maschinen untereinander kommunizieren. Alleine dieser Gedanke würde mich dazu bewegen, 5G zu verbieten.

Hinzu kommt noch ein zweites Problem: Vernetzt werden Schulen, Krankenhäuser, Fahrzeuge und die Industrie. Merkt denn wirklich niemand, dass damit der totalen Überwachung Tür und Tor geöffnet werden? Die Mikrofone in Einkaufscentern zeichnen halbprivate Gespräche auf, Alexa tut dies zu Hause mit ganz privaten Gesprächen. Selbst wenn man den Staat nicht als seinen Feind betrachtet, sollte es inzwischen jedem klar sein, dass er diese Datenflut analysieren wird – und es wird die Zeit kommen, dass die Kasse im Einkaufscenter dem Kunden verbietet, eine Schokolade zu kaufen, weil er zu dick ist, um nur ein harmloses Beispiel zu nennen.

Uns wird 5G schmackhaft gemacht mit dem Versprechen, dass alles noch schneller wird. Aber Hand aufs Herz: Es ist doch jetzt schon zu schnell, das Leben, und noch schneller muss es gar nicht werden. Ich brauche auch keine selbstfahrenden Autos und so weiter. Für mich sind sie ein Rückschritt und kein Fortschritt. Aber eben, was Fortschritt ist, ist offensichtlich relativ. Zudem ist autonomes Fahren eine Lüge. Das Auto und damit wir selber sind am Gängelband der digitalen Überwachung. Die Versicherungsbranche freut sich jetzt schon auf diese Daten. Wer überwacht werden will, der sagt Ja zu 5G. Wirklich freiheitsliebende Menschen bekämpfen es aber!

Michel Ebinger, Rotkreuz