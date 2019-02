Zuger Strafgericht verurteilt Familie aus dem Kosovo wegen Freiheitsberaubung Vom Ehemann bedroht, von der Schwiegermutter eingesperrt, mit Hilfe vom Schwiegervater an der Flucht gehindert: Das Strafgericht hat im Sinne der 29-Jährigen entschieden und ihren Ex-Ehemann und dessen Eltern zu bedingten Strafen verurteilt. Christopher Gilb

Die Verhandlung gegen die Familie aus dem Kosovo vor dem Zuger Strafgericht hatte bereits Anfang November 2018 stattgefunden. Kürzlich wurde nun schriftlich das Urteil eröffnet.

(Bild: Werner Schelbert)

Im Juli 2014 heiratete eine heute 29-Jährige einen heute 41-jährigen Verkäufer in seiner Zuger Wohngemeinde. Sie war extra aus seiner ursprünglicher Heimat, dem Kosovo, gekommen. Ein Freund hatte den Kontakt hergestellt. Viereinhalb Jahre später hat das Zuger Strafgericht den einstigen Ehemann wegen Tätlichkeiten, mehrfacher Drohung, Nötigung und Gehilfenschaft zur Freiheitsberaubung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten sowie einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Die 60-jährige ehemalige Schwiegermutter wurde wegen mehrfacher Freiheitsberaubung und Nötigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten und zu einer Geldstrafe verurteilt, den 62-jährigen ehemaligen Schwiegervater wegen Nötigung zu einer Geldstrafe.

Denn was das Opfer bei ihrer neuen Familie erlebte, da glaubt ihr das Gericht, war kein Vergnügen. Vier Schlüssel gab es für die Wohnung. Drei waren für die Angeklagten, einer für den Bruder. Für sie war keiner übrig. Während die Männer arbeiteten, war sie oft mit der Schwiegermutter zu Hause. Ging diese einkaufen, wurde sie eingesperrt. Beklagte sie sich, bedrohte sie der Ehemann. Als sie gehen wollte, wurde sie mit Gewalt zurückgeholt. In all dem stimmt das Gericht mit der Staatsanwaltschaft überein.

Argumentation der Verteidigung überzeugte nicht

Die Verteidigung behauptete jedoch, dass immer ein Schlüssel im Gang gehangen habe. Dies würde aber bedeuten, dass auch immer ein Familienmitglied zu Hause gewesen sei, wendet das Gericht im Urteil ein. «Andernfalls wären die entsprechenden Angaben nachweislich falsch.» Bezüglich der Bedrohungen wird im Urteil auf eine glaubhafte Zeugenaussage verwiesen und bezüglich der Fluchtverhinderung auf das Hämatom am Oberarm. Einzig der Schwiegervater, ein Hilfsarbeiter, kommt mit einer vergleichsweise geringen Strafe davon. Da im Zweifel für den Angeklagten davon ausgegangen wird, dass er vieles von den Vorgängen in der Wohnung nicht mitbekommen habe. Dies belegt auch die Aussage des Opfers. Das letzte Wort ist aber nicht gesprochen. Alle drei Beschuldigten haben Berufung eingelegt, wodurch das Urteil nicht rechtskräftig ist.