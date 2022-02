fasnacht Kanton zug Das Narrenvolk darf sich ohne Einschränkungen vergnügen Bei einem Informationsanlass, an dem Gesundheitsdirektion, Polizei und Fasnachtsgesellschaften teilnahmen, wurde der Zuger Fasnacht ohne Einschränkungen grünes Licht erteilt. Die Fasnachtsgesellschaften reagierten mit Erleichterung und Freude.

Nachdem der Bundesrat am Mittwoch, 16. Februar, unter anderem sämtliche Einschränkungen für Veranstaltungen und Gastronomiebetriebe aufgehoben hat, steht der Zuger Fasnacht nichts mehr im Weg. Der Zuger Regierungsrat hat schon im Vorfeld verlauten lassen, dass er sich in der Konsultation für eine schnelle Öffnung ausgesprochen habe und die Entscheide des Bundesrats deshalb unterstütze. Die Informationsveranstaltung vom Donnerstagabend, 17. Februar, an der Gesundheitsdirektion, Polizei und Fasnachtsgesellschaften teilnahmen, brachte denn auch keine grossen Überraschungen mit sich und infolge dessen auch keine Fragen und Diskussionen.

Die Fasnacht darf wieder – wie hier im Jahr 2020 – uneingeschränkt und mit Pauken und Trompeten stattfinden. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 25. Februar 2020)

«Die Freude und Erleichterung unter den Fasnächtlern ist sicher spürbar», erzählt Zunftmeister Michael Werder der Eichezunft Hünenberg stellvertretend für die Zuger Fasnachtsgesellschaften.

«Einige werden wohl spontan noch etwas auf die Beine stellen, aber die meisten führen die geplanten Anlässe ohne Massnahmen durch, allenfalls in etwas erweitertem Rahmen.»

So kann die traditionelle Hünenberger Chesslete am Schmutzigen Donnerstag, die ursprünglich ohne die Teilnahme der Schulen geplant war, nun doch mit Schulkindern stattfinden. «Auf einen Umzug und das Verbrennen des Eichefrässers verzichten wir dieses Jahr. Stattdessen entzünden wir am Güdeldienstag auf der Festwiese mehrere Feuer, an denen man sich zu einem ruhigen Abschlussbräteln versammeln kann», berichtet Werder. Bälle und andere Anlässe finden in Hünenberg wie geplant statt.

Erteilte Bewilligungen bleiben gültig

«Es liegt nun an den Fasnachtsorganisationen und Gemeinden, die genaue Ausgestaltung von Anlässen zu definieren», schreibt Gesundheitsdirektor Martin Pfister auf Anfrage. Die Polizei und die Gemeinden würden eine schnelle und unkomplizierte Anpassung der Bewilligungen ermöglichen.

«Die bereits erteilten Bewilligungen bleiben gültig, wobei alle Coronamassnahmen – beispielsweise die Zertifikatspflicht – ersatzlos gestrichen werden können.»

Für neu geplante Veranstaltungen würden die üblichen Verfahren für Bewilligungen gelten, welche primär über die Gemeinden laufen würden, so der Gesundheitsdirektor.

Gesundheitsdirektor mahnt trotzdem zur Vorsicht

«Wir alle sind natürlich sehr erfreut, wenn wir uns weiter in Richtung Normalität begeben können», schreibt Pfister weiter. Dazu gehöre auch das Durchführen einer Fasnacht. «Noch vor wenigen Wochen wäre das kaum vorstellbar gewesen – umso grösser ist nun die Erleichterung, auch beim Regierungsrat.» Die Zuger Bevölkerung habe zwei Jahre lang einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet und es sich somit verdient, auch wieder Fasnacht feiern zu dürfen.

«Wir möchten aber betonen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und es nach wie vor zu sehr vielen Ansteckung kommt»,

ermahnt Pfister. Es müssten sich immer noch einige Erkrankte auch in Spital- und sogar in Intensivpflege begeben. Sehr wichtig bleibe in diesem Zusammenhang die Impfung inklusive Auffrischimpfung. «Personen, welche Krankheitssymptome verspüren, fordern wir dringend auf, von einer Teilnahme an der Fasnacht abzusehen, um das Virus nicht weiterzuverbreiten.» Auch der Schutz von Risikopersonen werde nach wie vor empfohlen.