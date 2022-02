Fasnacht Kanton Zug Neue Chamer Zunft startet närrische Tage mit Schlüsselübergabe Erstmals gab es zur Fasnachtseröffnung in Cham auch eine symbolische Eröffnung durch die Griitehirse Zunft.

In Cham haben die Fasnachtsoberhäupter Hans Griitehirse und sein Zunftwiib Christine Blättler-Müller am Freitag an der Ahirsete die Regentschaft übernommen. Mit der Schlüsselübergabe haben sie nun während der närrischen Tage das Sagen. Die neue Zunft feierte heuer ihren ersten Fasnachtsstart.

Bild: Maria Schmid (4. Februar 2022)

Im Bild: Gemeindeschreiber Martin Mengis, Zunftwiib Christine Blättler-Müller (ebenfalls Gemeinderätin), Hans Griitehirse, Gemeindepräsident Georges Helfenstein sowie die beiden Gemeinderäte Rolf Ineichen und Drin Alaj (von links nach rechts).