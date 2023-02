Fasnacht «Nur noch Barzahlung»: Zuger Guuggenmusigen reagieren auf Twint-Betrug Mit einem Facebook-Post warnt die Guuggenmusig «Rasselbandi Horw» andere Festbetreiber vor einem fiesen Twint-Betrug. Doch wie reagieren die Guuggenmusigen auf die Abzocke? Wir haben nachgefragt.

An vielen Fasnachtspartys kann ein Bier oder Drink mit Twint bezahlt werden. Was schnell und einfach geht, ist jedoch anfällig für Betrügereien. Mit einem Screenshot der ersten Zahlungsbestätigung erschleichen sich Betrüger Gratisgetränke. In einem Facebook-Post warnt die Guuggenmusig «Rasselbandi Horw» deshalb vor dem Twint-Betrug und macht den Selbstversuch.

Der Beitrag der Horwer Guuggenmusig wurde bereits über 145 Mal geteilt. Folglich wurden andere Guuggenmusigen und Festbetreiber auf den Twint-Betrug aufmerksam. Am Wochenende finden wieder Fasnachtspartys statt. «PilatusToday» hat nachgefragt, ob und welche Massnahmen ergriffen werden.

Nur noch Bargeld

«Bei uns am Hammerball kann man nur bar zahlen», teilt die Guuggenmusig Quaker aus Hünenberg auf Anfrage von «PilatusToday» und «Tele 1» mit. Einerseits aufgrund der Betrugsmasche und andererseits wegen des schlechten Internetempfangs im Saal, begründen die «Quaker» ihren Entscheid.

Auch die «Säulischränzer Eibu» verzichten auf das Bezahlen mit Twint. «Die Gäste können jedoch über Twint bei uns wie bei einem Bancomaten Bargeld beziehen», so der Vorstand der Luzerner Guuggenmusig. Ebenfalls habe bei der Bargeldausgabe nur eine Person die Verantwortung. Diese erhält bei jeder erfolgreichen Transaktion eine SMS. «Dadurch kann ein Betrug fast unmöglich stattfinden.»

Personal wird instruiert

Weiterhin mit Twint bezahlen kann man am Straccerball der Guggenmusig Straccer aus Steinhausen. Bisher habe die Zahlungsabwicklung gut funktioniert, meint Joel Hausheer, Kassierer der «Straccer». Trotzdem könne ein Betrug nie ausgeschlossen werden: «Unsere Barleute werden deshalb vor der Schicht instruiert.»

Folgendermassen gehen die «Straccer» vor, um einen Twint-Betrug zu vermeiden: Bei der Zahlungsbestätigung muss der Kunde zeigen, dass der Zahlungsvorgang läuft – erkennbar durch einen drehenden Kreis. Der anschliessend aufpoppende Haken oder die grüne Fläche in der App weisen darauf hin, dass die Zahlung erfolgreich war. Erst jetzt wird das Getränk rausgegeben.