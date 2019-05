Fast alles wie gewohnt an der GV der Zuger KB Zur GV der Zuger Kantonalbank

Die Aktionäre der Zuger Kantonalbank kamen wieder einmal in den «Genuss» einer GV in fast gewohntem Rahmen. Einzig die Wortmeldungen zweier Aktionären schienen nicht allen zu passen. Als Erster stellte ein Herr Tschopp ein paar kritische Fragen. Eine davon betraf das finanzielle Engagement beim kommenden Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Das Publikum, das auf den kommenden Apéro wartete, gab seinen Unmut mit Stillschweigen oder leichtem Gemurmel kund. Eine bodenlose Frechheit erlaubte sich dann Herr Bussmann, der sich als zweiter Mann am Mikrofon für die absolut berechtigten Fragen seines Vorredners zu entschuldigen bemüssigt fand. Das hat nun mit Anstand nichts mehr zu tun Immerhin bekam er Applaus vom Publikum. Selbst Herr Bonati konnte es sich nicht verkneifen, das Votum ins Lächerliche zu ziehen.