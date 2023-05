FC Rotkreuz Aufsteiger aus Rotkreuz begeisterte und und bereicherte die 1. Liga Rotkreuz beendet die 1. Liga Saison auf dem 8. Rang. Der Aufsteiger begeisterte mit attraktivem Fussball.

Für die Rotkreuzer gab es in ihrer ersten Saison in der 1. Liga bereits viel zu Jubeln. Bild: Jan Pegoraro (Rotkreuz, 6. 5. 2023)

«Ich bin einfach sehr stolz. Grossartig, was diese Spieler im Jahr nach dem Aufstieg in die 1. Liga leistete. Das waren alles Charaktertypen», zeigte sich Rotkreuz Trainer René Erlachner vor dem abschliessenden Spiel bei Black Stars am Samstag stolz. «Die Mannschaft harmonierte, der Mix aus jungen und erfahrenen Spielern stimmte. Wir waren eine Einheit, ein Team, welches sich verstand und einfach harmonierte. Jeder Akteur hat sich in den Dienst des Teams gestellt», so der 63-Jährige, der nach 35 Jahren als Fussballtrainer seine Karriere am Samstag beendete.

René Erlachner beendet nach 35 Jahren seine Karriere als Fussballtrainer. Zuger Zeitung

Mit dem Erstligisten Rotkreuz schaffte der Solothurner im Jahr nach dem Aufstieg auf souveräne Art und Weise den Ligaerhalt (8. Rang) und erreichte sensationell die Viertelfinal-Qualifikation im Schweizer-Cup. «Diese Zeit in Rotkreuz werde ich natürlich nicht vergessen. Die letzten Jahre werden mir positiv in Erinnerung bleiben.» In der Spielzeit 2019/2020 hatte Erlachner das Team in der 2. Liga interregional übernommen und schaffte vor einem Jahr den Aufstieg in die erste Liga. Mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. Er hatte grossen Anteil am sportlichen Erfolg der jüngsten Vergangenheit, genauso wie der gesamte Trainer- und Betreuerstaff und das Vereinsumfeld. Erlachner: «Wir waren ein Team, hatten keine Häuptlinge. Wir begegneten uns auf Augenhöhe und mit Respekt, lebten mit viel Freude und Leidenschaft den Fussball. So kann man Berge versetzen.»

Ein grosser Macher ist auch Ehrenpräsident Claudio Carbone, der frühere Präsident, der schon als Vereinshöchster von einer höheren Liga träumte und sich unter anderem stark machte für eine verbesserte Infrastruktur. Mit Investor René Von Euw, dem heutigen Teammanager des Fanionteams, konnte der einstige Dorfclub seine Visionen umsetzen und sportlichen Erfolg feiern. Geld alleine garantiert aber kein Erfolg. Wenn das Gesamtpaket nicht stimmt, nützen auch finanzielle Mittel nichts.

«Stehen über den Erwartungen»

Einige Protagonisten ziehen Bilanz, Marco Trachsel, Verteidiger: «Wir sind sehr zufrieden mit dem Erreichten. In der Meisterschaft haben wir die Klassenzugehörigkeit problemlos gemeistert, im Cup sorgten wir für viel Furore. Es ist schön, dass wir unserem Trainer diesen Abschluss ermöglichten.» Der 26-jährige Routinier sagt weiter: « Nächste Saison wollen wir noch konstanter werden, wir hatten doch das eine oder andere Up und Down.» Keeper João Ngongo (29): «Wir stehen über den Erwartungen. Rang 8 in der Saison und das Erreichen der Top-8 im Schweizer-Cup. Nach unseren Cup-Erfolgen konnte uns erst der Superligist Servette stoppen.» Und Mittelfeldspieler Davide Palatucci (35) sagt rückblickend zur Meisterschaft: «Als Eigengewächs ist es natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, was wir in den letzten Wochen und Monaten zusammen als Team leisteten. Vom einstigen Dorfclub zum bestandenen Erstligisten innerhalb weniger Jahre, was für eine Story. Viele Menschen haben zu diesem grossartigen Resultat beigetragen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle in der ersten Liga einnehmen können.» Klar ist, dass Rotkreuz eine Bereicherung für die 1. Liga ist.

Team bleibt im Gros zusammen

Das abschliessende Spiel gegen das fünftplatzierte Black Stars wurde knapp mit 2:3 verloren. Rotkreuz beendete die Saison mit 11 Siegen, 8 Unentschieden und 11 Niederlagen. Mit 41 Punkten hat man sich den 8. Platz im Mittelfeld verdient. Welche Qualitäten in dieser Mannschaft schlummern, zeigten die Ergebnisse gegen die Topteams der 1. Liga Gruppe 2: Leader Delsberg (Aufsteiger in die Promotion League) und gegen das zweitplatzierte Solothurn (Barrage für Promotion League) holte Rotkreuz je ein Sieg und ein Unentschieden. Palatucci: «Wir können mit dem 8. Rang natürlich sehr glücklich sein, notabene als Liganeuling. Der eine oder andere Zähler fehlt aber in der Endabrechnung. Es wäre noch mehr möglich gewesen». Wer weiss, zu was das Team noch fähig sein wird. Das Team bleibt im Gros zusammen und wird nächste Saison vom Polen Dariusz Skrzypczak (55) trainiert.

Black Stars – Rotkreuz 3:2 (0:1)

Buschweilerhof. – 200 Zuschauende. – Tore: 37. Krasniqi (Penalty) 0:1. 46. Viteritti 1:1. 62. Cappellini 1:2. 83. Babovic 2:2 (Penalty). 93. Saponja 3:2. - Black Stars: Oberle; Mumenthaler (63. Asani), Huggel, E Silva (75. Sekulic), Ercin; Gisin (63. Grether), Kaufmann, Fazlija (73. Xheladini), Viteritti, Babovic, Pergjoka (48. Saponja). - Rotkreuz: Erti Emini; Endrit Emini, Latifi, Claser, Bontuis; Nabarro, Campello, Cappellini; Akinrinmade (89. Murina), Trachsel; Krasniqi.