Vereine&Verbände FDP besichtigt Altersheim An ihrem Sommerevent haben die Mitglieder der FDP Einblick in die vergangene und aktuelle Altenpflege erhalten.

Am Sommeranlass der FDP Top 60 werden die interessierten Mitglieder vom Gesamtleiter und Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Peter Arnold und Jasmina Lerch, Leitung Pflege und Betreuung, in die Strukturen der Stiftung Alterszentren Zug eingeführt. Jasmina Lerch zeigt in einem kurzen Rückblick die Geschichte der Alterspflege in der Schweiz auf.

In den Anfängen hatte die Gesundheitspflege im Mittelpunkt gestanden. Nach und nach erkannte man auch die Bedeutung der Betreuung. Erst Pflege und Betreuung zusammen entsprechen einem ganzheitlichen Menschenbild.

Babyboomer haben andere Ansprüche

Heute liegt der Fokus zudem auf der Autonomie, der Selbstbestimmung und der Lebensqualität des älteren Menschen. Das hat auch sehr stark mit den veränderten Ansprüchen der Babyboomer zu tun. Die geburtenstarken Jahrgänge, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, kommen nun nach und nach ins Rentenalter. Sie sind selbstbestimmter als die älteren Menschen früher und sie wollen ihr Leben auch im höheren Alter nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten. Mit der steigenden Anzahl älterer Menschen ging man im Gesundheitswesen immer mehr zum Credo «ambulant vor stationär» über, was bedeutet, dass man Hilfeleistungen und Pflege, wenn immer möglich zuhause oder in Alterswohnungen erbringen sollte. Die Pflege in Alters- und Pflegeheimen soll hingegen Menschen mit einer höheren Pflegestufe vorbehalten bleiben.

Diese heute gelebte Praxis bringt jedoch Anbieter ambulanter Dienste wie die Spitex, Pro Senectute und andere an ihre Leistungsgrenzen, deshalb fordert der Dachverband der Alters- und Pflegeheime Curaviva «ambulant vor stationär» zu ersetzen mit «ambulant und stationär». Es braucht beide Systeme, denn ab einem gewissen Pflegegrad wird die Pflege in den eigenen vier Wänden zu aufwendig und zu teuer.

Zuger Altersheime sind stark ausgelastet

Zu den Zuger Alterszentren gehören die drei Alters- und Pflegeheime Herti, Neustadt und Frauensteinmatt sowie die Alterswohnungen Waldheim. Die weiteren Alterswohnungen im Besitz der Stadt Zug werden zwar nach Wunsch mit Dienstleistungen von den jeweiligen Institutionen versorgt, aber nicht von den Zuger Alterszentren verwaltet. Für die drei Heime gibt es eine zentrale Anmeldestelle mit Beratung, Information und Vermittlung freier Plätze. Die Zuger Alterszentren verfügen insgesamt über 240 Betten und beschäftigen 349 Mitarbeitende in rund 300 Vollzeitstellen. Sie sind zwischen 97 und 99 Prozent ausgelastet.

In der anschliessenden Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, weshalb es nicht möglich sei, in Zug eine private Altersresidenz zu errichten, wie sie in den Neubauplänen des Alten Kantonsspitals angedacht war. Des Weiteren vermisst man die engere Zusammenarbeit in Altersfragen zwischen den Gemeinden sowie eine bessere Palliativversorgung im Kanton. Diese offenen Fragen müssen in die politische Diskussion einfliessen.