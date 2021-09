Baar FDP empfiehlt Simone Hotz für den Bürgerrats-Sitz Simone Hotz soll Oskar Müller als Vertreterin der FDP Baar ersetzen.

FDP Baar empfiehlt Simone Hotz. Bild: PD

Die FDP Baar schlägt Simone Hotz als Nachfolgerin von Oskar Müller in den Bürgerrat Baar zur Wahl vor. Laut der Mitteilung der Partei ist die 27-jährige Simone Hotz, in Baar geboren, aufgewachsen und immer noch wohnhaft. Sie sei in diversen Vereinen in Baar tätig, so unter anderem als Präsidentin und aktive Sängerin im Baarer Gesangsensemble namens Vocal Monday.

Bis 2020 unterstützte sie während mehrerer Jahre den Jodlerklub Heimelig als Jodlerin und war OK-Mitglied der 100-Jahr-Jubiläumsaktivitäten. In beruflicher Hinsicht hat Simone Hotz nach ihrer Lehre zur Kauffrau Bank an der Hochschule Luzern den Bachelor in Business Administration (BBA) sowie anschliessend den CAS Event Management abgeschlossen. Nach einigen Jahren als Event Managerin beim KKL Luzern wird Simone Hotz diesen Sommer ins Bankgeschäft im Kanton Zug zurückkehren.

Heimatverbundenheit und wirtschaftliche Kenntnisse

Der Vorstand der FDP Baar sei davon überzeugt, dass Simone Hotz mit ihrer offenen, frischen Art, ihrer Heimatverbundenheit und ihren ausgezeichneten Kenntnissen im wirtschaftlichen Bereich als Bürgerrätin geeignet sei. Die Partei teile die Überzeugung, dass sie als langjähriges Mitglied der FDP Baar auch deren Interessen gut vertreten werde. (mah)