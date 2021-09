Leserbrief Fehlende Aufnahme ist unerklärlich Zu Unterstützungsbeiträgen des Kantons

Immer wieder lese ich in der «Zuger Zeitung» über Unterstützungsbeiträge an Sport, Kultur, soziale Einrichtungen u.v.m. Ich mag es allen von Herzen gönnen, das Geld scheint ja vorhanden. Umso unerklärlicher ist es, dass der Kanton Zug es bis jetzt nicht für nötig hielt, Logopädie nach der obligatorischen Schulzeit in den Leistungskatalog aufzunehmen. Bis zur Umsetzung des NFA war die IV bis zum 21. Altersjahr dafür zuständig. Damals hat es geheissen, die Bedingungen für sonderpädagogische Massnahmen dürfen nicht schlechter werden! Aber oje, in Zug können es sich seit 2008 nur noch wohlhabende Eltern leisten, ihre intelligenten, aber mit einer Sprachgestaltungs- oder/und Lese-Rechtschreibschwäche belasteten Kinder, nach der Sekundarstufe I mit Logopädie zu unterstützen. Eine Motion zu diesem Thema ist überwiesen worden, ich bin gespannt!

Monika Minar, Baar