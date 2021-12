Kontroverse Feiern bis in den Morgen: Muss das denn sein? Nicht alle müssen wachbleiben bis Mitternacht, um den Jahreswechsel zu geniessen.

Zoe Gwerder. Bild: Matthias Jurt

Mit Silvester hat es sich bei mir wie mit Kühen – beziehungsweise deren Fleisch: Je älter (ich werde), desto zäher. So liegen denn auch meine besten Erinnerungen an Silvesterabende in meiner Kindheit. Bei unseren Verwandten mit deren Kindern spielen, Theater aufführen und bis weit nach Mitternacht gemeinsam Fernsehen – bis wir unter dem Salontisch einschlafen. Was für ein Fest, durften wir doch so lange aufbleiben.

Um beim Fleisch-Vergleich zu bleiben: War der Jahreswechsel damals zartes Kalbfleisch, war er in meiner Jugend so etwas wie Rindfleisch. Kräftig und gut im Biss. Die Abende in einer Skihütte mit Kollegen, die Partys bis in die frühen Morgenstunden und ja, wie Kollege Küttel beschreibt: mit dem ewigen Stress in den Wochen davor, wo man seinen Silvester verbringen könnte.

Doch auch wenn mein Rind inzwischen eine ausgewachsene Kuh und ihr Fleisch wohl nur noch sehr gut durchgegart geniessbar ist, hat es doch seine Vorteile: Nicht mehr Silvester feiern zu wollen, beziehungsweise nach einem feinen Essen getrost auch um weit vor Mitternacht am Kissen zu horchen, bringt eine gewisse Ruhe mit sich.

Nach einem strengen Skitag nicht noch auf Mitternacht warten zu müssen ist besser als das beste Kalbfleisch. Und wenn man zufällig trotzdem bis Mitternacht wach ist, kann man sich ja auch noch im warmen Bett alles Gute wüschen.

Kilian Küttel. Bild: Dominik Wunderli

Wo sollen die Leute denn hin? So sakrosankt das Jahr am 31. Dezember endet, so sicher können Sie sein, dass wir nichts organisiert haben. Wir haben keinen Tisch am Super-Fancy-Silvesterschmaus, keine Reservation für den gmögigen Fondueabend mit Übernachtung und Feuerwerk auf der Rigi. Und Teufel, schon gar nicht haben wir ein Chalet im Wallis, keine Hütte im Bündt angemietet.

Weil wir, wie das normale Menschen tun, das Jahresende nicht schon im Sommer planen. Oder uns für den nächsten Silvester anmelden, kaum sind wir an Neujahr aus dem Massenschlag gekrochen.

Nur eben: Die berüchtigte Kehrseite der Medaille ist unsere planbare Planlosigkeit. Aber weil ich von meinen Freunden am ehesten zum Fatalismus neige, bin ich am Sonntag vor Weihnachten eingeknickt. Und dann habe ich sie für Silvester eingeladen. Zu meinen Eltern, die haben ein grosses Haus. Dort heizen wir den Grill an, zünden Tischbomben, tragen komische Hüte und schräge Brillen, essen, trinken, stossen an. Kurz: Wir sind.

Ob es später wird als Mitternacht? Ja. Ob es langweilig wird, sich wie warten anfühlt? Ziemlich sicher nicht. Ob es eine Rolle spielt, den letzten Tag im Jahr oder einen hundskommunen Freitagabend zu haben? Ob Silvester sein muss, damit wir bis nach Mitternacht beisammen sind? Ich bitte Sie.