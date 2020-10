Vereine Feiertags-«Chaos» auf der Rigi 43 Kinder feierten in der Lagerwoche des Freiämter Ferienlagers Weihnachten, Ostern und Fasnacht zugleich.

Die Teilnehmer des Ferienlagers erlebten Weihnachts- Fasnachts- und Osterstimmung. Bild: PD

Mit Geburtstagskuchen und Partydrink wurden die Kinder am ersten Lagertag vom Küchenteam empfangen. Das erste Highlight der Woche «schneite» gleich am nächsten Tag ins Haus: Weihnachten mit Guetzli backen, Lieder singen, Christbaum schmücken und einer kleinen Geschenkeschlacht am Abend.

Den Teilnehmern wurde im Ferienlager der Freiämter schnell klar, dass die besondere Weihnachtsstimmung nichts mit dem Datum Ende Dezember zu tun hat: Es sind die ganzen Rituale und Traditionen, die dieses Fest zu etwas ganz Speziellem machen. Die Frühaufsteher unter den Kindern und Leitern machten sich am Nationalfeiertag zu einer Sonnenaufgangswanderung auf. Auf dem Rigi Kulm wurden sie mit einem prachtvollen Sonnenaufgang belohnt. Unterdessen wurde im Lagerhaus ein leckeres 1.-August-Brunch-Buffet vorbereitet. Gestärkt wurde ein weiterer Festtag verbracht, der am Abend mit einem Lampionumzug abgeschlossen wurde.

Ostern und Fasnacht in eine Woche gepackt

Ab jetzt kam es tatsächlich «chrüüz und quer», ganz getreu dem Wochenmotto «Chrüüz und quer durs Kalenderjahr» mit den Feiertagen: Aufgrund des Wetters musste das Oster- und Fasnachtsprogramm vermischt werden. So wurden am Morgen noch bunte Gesichtsmasken gebastelt und am Abend lief im Osterkino ein Hasenfilm. Die Flexibilität der Kinder und Leiter kann man wirklich rühmen!

Donnerstags kam dann die Sonne hervor und nach der Eiertütschete marschierte die Gruppe los in Richtung Rigi Kaltbad. Es hat sich gelohnt, mit dem Wetter zu gehen: Cervelat bräteln und spielen auf dem Spielplatz macht doch einiges mehr Spass ohne Gummistiefel und Regenhose. Der bunte Abend und die Abschlussdisco lagen wieder ganz in den Händen der Fasnachtsnarren. Auch wenn die diesjährige Fasnacht im Freiamt noch ungewiss ist, im Rigilager wurde bereits eine lustige Reunion und einen rauschenden Fasnachtsball gefeiert.

Festliche Stimmung – egal ob mit oder ohne Masken

Eine tolle Woche verbrachten dreizehn Leitende und 43 Kinder im Freiämter Haus auf der Rigi. Sofort vergisst man seine diversen Alltagssörgeli, wie das auch an manchen Festtagen passiert. Nur Mundschutz und Desinfektionsmittel erinnern an die teilweise angespannte Situation betreffend Coronavirus. Denn selbstverständlich musste auch das Rigilager mit einem entsprechenden Schutzkonzept durchgeführt werden.

Die Zeit auf der Rigi stimmt jedoch zuversichtlich für die kommenden Weihnachtsfesttage oder die Fasnacht: Die festliche Stimmung wird sich garantiert auch mit Schutzmasken einstellen.

Für den Verein Freiämter Ferienlager: Julia Staubli

