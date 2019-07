Ferdinand Luthiger und der Glaube an eine gerechte Welt Der frühere Fastenopfer-Direktor Ferdinand Luthiger hinterliess im Schweizer Katholizismus markante Spuren. Benno Bühlmann

Ferdinand Luthiger beim Interview 2009 zum 40-Jahr-Jubiläum von «Fastenopfer». (Bild: Georg Anderhub/PD)

Eine aussergewöhnlich grosse Trauergemeinde versammelte sich am vergangenen Freitag, 12. Juli, in der Pfarrkirche St. Anton in Luzern, um Abschied zu nehmen vom früheren Fastenopfer-Direktor Ferdinand Luthiger (89) und seiner Gattin Theres Luthiger-Waldispühl (85). Beide waren Anfang Juli bei einem tragischen Badeunfall in Luzern ums Leben gekommen. Sie hinterlassen sechs erwachsene Kinder und zahlreiche Enkelkinder.

Luthiger arbeitete über 30 Jahre lang beim Hilfswerk der Schweizer Katholiken und hatte beim «Fastenopfer» als langjähriger Direktor (1984–1995) in einer Umbruchzeit des Schweizer Katholizismus wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Als einer der letzten noch lebenden Mitarbeitenden aus der Gründerzeit blieb er weit über seine Pensionierung hinaus eng mit dem Hilfswerk verbunden.

Aufbruchstimmung vor dem Konzil

Die Gründung des Fastenopfers im Jahre 1961 war das Ergebnis einer positiven Aufbruchstimmung, die sich im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Schweiz bemerkbar machte. Ausgangspunkt bildete das Missionsjahr 1960/61, das von den katholischen Jugendverbänden organisiert worden war. Als treibende Kraft wirkte damals Meinrad Hengartner, Präsident des Arbeitskreises der katholischen Jugendverbände. Zusammen mit Otto Wüst, dem damaligen Generalsekretär des Schweizerischen Katholischen Volksvereins SKVV und späteren Bischof von Basel, erarbeitete er erste Ideen einer jährlichen Fastenaktion, die dank seiner Begeisterungsfähigkeit und Überzeugungskraft bei den Katho­likinnen und Katholiken auf fruchtbaren Boden stiessen. So gab 1962 denn auch die Schweizer Bischofskonferenz grünes Licht für die Realisierung des Hilfswerks Fastenopfer.

Wesentlich geprägt vom damaligen Verbandskatholizismus in der Schweiz wurde auch der Werdegang von Ferdinand Lu­thiger, der Meinrad Hengartner aus der katholischen Jungmannschaft gut kannte und deshalb 1965 die Anfrage für die Betätigung als kaufmännischer Mitarbeiter beim Fastenopfer nicht ausschlagen konnte. Sein Feu sacré galt von Anfang an «seiner ganz persönlichen Verbundenheit mit den Armen in der Welt und dem Glauben an eine Welt voller Gerechtigkeit», wie es in der Todesanzeige treffend umschrieben wird.

Nach dem Tod des Gründungsdirektors Meinrad Hengartner wurde Luthiger 1984 durch den Stiftungsrat zum Direktor des Hilfswerks ernannt. Die grösste Herausforderung seiner neuen Aufgabe bestand darin, dem stark gewachsenen Hilfswerk eine passende Organisationsstruktur zu geben. Kennzeichnend für Luthiger war denn auch sein kooperatives Führungsverständnis, das er in einem Interview anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums mit folgenden Worten umschrieb: «Ich wollte das Fastenopfer nicht wie mein Vorgänger als Einzeldirektor führen, sondern sah mich mehr als eine Art Bergführer, der seinem Team vorangeht, in dem alle Verantwortung mittragen.» In diesem Sinne leitete er 1991 einen Organisations­entwicklungsprozess ein, der schliesslich zu einer vierköpfigen Geschäftsleitung führte. Eine der grossen Stärken von Ferdinand Luthiger war sein Talent zum «Networking», wie Matthias Dörnenburg, Leiter Bereich Kommunikation beim Fastenopfer, betont: «Er war wohl einer der bestvernetzten Menschen der Katholischen Kirche in der Schweiz. Mit seiner überaus sympathischen und bescheidenen Art ist es ihm gelungen, Leute aus vielfältigen Kontexten zusammenzubringen.»

Einsatz für das «Leben in Fülle»

Eine wichtige Grundlage und Inspiration für seine Arbeit bildete der berühmte Satz aus dem Johannes-Evangelium: «Ich bin gekommen, dass alle Leben haben. Leben in Fülle.» Für Luthiger war klar, dass menschenwürdiges Leben untrennbar mit der Frage nach der Gerechtigkeit verbunden ist. «Deshalb scheuten wir uns nicht, Ungerechtigkeiten beim Namen zu nennen und auf Fehlentwicklungen hinzuweisen», betonte Luthiger 1995 anlässlich der «Steuerübergabe» an seine Nachfolgerin Annemarie Holenstein.

Als bedeutende Meilensteine sind etwa der Ausbau der ökumenischen Zusammenarbeit, die Petition «Entwicklung braucht Entschuldung» 1991 zum Jubiläum der Eidgenossenschaft oder die Mitbegründung der Stiftung Max Havelaar Schweiz. Ebenfalls unter der Leitung von Luthiger lancierte das Fastenopfer bereits 1994 eine Kampagne mit dem Titel «Frauen gestalten die Welt», die ausdrücklich Frauen in den Fokus nahm und damit teils heftige Kontroversen auslöste. Er liess sich dadurch nicht beirren und blieb seinem Engagement für eine zeitgemässe und glaub­würdige Kirche, die ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt, weiterhin treu.