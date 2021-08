Festival Jazz im Kloster – neues Festival lockt mit Musik in historischen Gemäuern Das nahe Kloster Kappel ist Ausgangspunkt einer neue Biennale. Jazz in geschichtsträchtigen Gemäuern wird zu einem inspirierenden Gesamterlebnis mit spirituellem Touch.

unlock21, eine Symbiose von Jazzmusik und historischer Architektur. Bild: PD

Ein Jazzspektakel in sakralem Ambiente: unlock21 ist das erste Festival seiner Art einer Reihe, die als Biennale – also jedes zweite Jahr – an inspirierenden Orten wie alten Gewölben oder verwunschenen Gärten im Kanton Zürich durchgeführt werden soll. Als Organisatorin zeichnet bluechurch verantwortlich, ein internationales Netzwerk expressiver Geister, sprich Jazzleute mit starker Affinität zur Architektursprache gleichermassen wie zur Musiksprache des Jazz. In unlock21 vereinen sich Geschichte und Gegenwart, Architektur und Musik, Konzert und Andacht, Gedicht und Gebet, Natur und Kultur. Die Konzerte finden in der ehemaligen Klosterkirche oder im Kreuzgang statt.

Das Festival findet vom 19. bis 22. August statt und hält folgendes Programm parat: Am Donnerstag, 19. August, 20 Uhr, spielt das Trio Müler-Kramis-Baschnagel, am Freitag, 20. August, 20 Uhr, das Yves-Theiler-Trio und am Samstag, 21. August, 20 Uhr, das Yves-Lang-Trio. Der öffentliche Gottesdienst am Sonntag, 22. August, 10 Uhr, in der Klosterkirche wird musikalisch von den Instrumentalisten begleitet. Von Donnerstag bis Samstag haben Interessierte die Gelegenheit, jeweils zwischen 12 und 18 Uhr an viertelstündigen Meditationen mit Texten und Musik unter dem Zeichen des Jazz teilzunehmen. Für Theologiestudierende, Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Leitende von Gemeinden und Kirchen stehen Workshops zur Verfügung zu Fragen über Jazz im kirchlichen Kontext. Wann welche Workshops für wen stattfinden, ist auf den angegebenen Websites nachzulesen.

Tickets gibt es unter ticketino.ch oder an der Abendkasse jeweils ab 19.15 Uhr (freie Platzwahl). Details zum Festival und zum Programm unter www.jazzimkloster.ch oder www.klosterkappel.ch.