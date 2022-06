Der Parcours ist am Dienstag, 28. Juni, bis Freitag, 1. Juli, von 10 bis 20 Uhr offen, am Samstag, 2. Juli, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. Juli, von 10 bis 16 Uhr.

Die Festwirtschaft ist täglich von 10 bis 22 Uhr offen, musikalische Unterhaltung gibt es bis Freitag ab 19 Uhr und am Wochenende auch tagsüber.

Weitere Informationen zum genauen Programm finden Sie auf der Website von Wald Zug.