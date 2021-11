Zug Filmfestival zum Thema Konsum Am 19. November werden im Burgbachsaal Filme gezeigt, die von den Themen Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung handel. Dies im Rahmen des Festivals Filme für die Erde.

Das elfte Filme-für-die-Erde-Festival bringt am 19. November ausgewählte Dokumentarfilme rund um die Themen Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung in den Burgbachsaal. Zu sehen seien Filme, welche die Geschichten hinter unseren Alltagsprodukten erzählen und ökologische Fragen beleuchten, schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Der Eintritt ist kostenlos.

Zu den Filmhighlights gehört «Kinder der Klimakrise». Hier setzen sich junge Mädchen mit kreativen Aktionen für ein Leben ohne Wasserknappheit und Luftverschmutzung ein. «Fast Fashion» thematisiert die Auswirkungen der Modeindustrie auf Mensch und Umwelt und zeigt, wie uns neue Kollektionen zu Billigpreisen zu vermehrtem Konsum verleiten. «Unser Boden, unser Erbe» zeigt den Lebensraum unter unseren Füssen, was ihn bedroht und wie wir ihn schützen können. Der Hauptfilm «Green Blood» ist eine investigative Krimi-Doku. Im Bergbau werden immer mehr Edelmetalle abgebaut, um die Nachfrage nach Mobiltelefonen, Computern und Elektrogeräten decken zu können. Der Film deckt die Folgen der Bergbauindustrie für Mensch und Umwelt auf. (nke)