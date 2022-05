Basketball Final Four 2022 in Zug: Ein grosser Erfolg Die Gastgeber Zug Basket bekommen grossen Zuspruch vom Verband Pro Basket. Ein Highlight war das Halbfinalspiel der Herren, welches 500 Zuschauer mitverfolgten.

Das Halbfinale zwischen LK Zug Basket und BC Divac (Liga Meister) am Final Four-Turnier 2022 in der neuen Dreifachhalle Kanti Zug. Bild: PD/ Maria Antich

Das Final Four 2022 (1. Liga Interregional; Damen und Herren) fand am Wochenende in der neuen Dreifachhalle der Kanti Zug statt. Die Gastgeber von Zug Basket sprachen von einem grossen Erfolg. Das Halbfinalspiel bei den Herren von Zug Basket, einer der Highlights, wurde beispielsweise von 500 Fans mitverfolgt und von einem Speaker (Yannick Ngarambe) und lokalen DJ (Budai) begleitet.

Leider setzte es im Halbfinal gegen den BC Divac Zürich eine Niederlage für die Zuger ab. Das war aus sportlicher Sicht natürlich ein Dämpfer für den Gastgeberverein. Das Aus hat der Stimmung aber nicht geschadet.

Dass der Verband Pro Basket das Turnier in Zug durchführte, war die richtige Entscheidung. Zug erlebte Basketballsport vom Feinsten, machte beste Werbung für diese attraktive Sportart, die leider immer noch eine Randsportart ist und im Schatten vieler Trendsportarten steht. Der Basketball im Kanton Zug lebt aber und hat absolute Berechtigung nebst anderen beliebten Sportarten wie Eishockey, Unihockey, Handball oder Fussball. Das zeigte das Final Four eindrücklich.

Der Verband hat Lobesworte

Und Zug Basket verdiente sich viel Lob und Applaus vom Verband. Dass die Basketballszene lebt, zeigte der Event in Zug. Trotz zahlreicher Veranstaltungen in der Stadt Zug am vergangenen Wochenende, war das Interesse und die Frequenz an Basketballbegeisterten in der Kantonsschule Zug sehr gross. Der gastgebende Verein Zug Basket verkündete am Sonntagabend auch, dass man sich gut vorstellen könnte, diesen Final Four von Pro Basket wieder durchzuführen.

«Perfekt organisiert, das Rahmenprogramm stimmte, an Unterhaltungswert fehlte es nicht. Das war eine der besten Veranstaltungen im Verbandsgebiet. Dieser Anlass wird nur schwer zu toppen sein für den nächsten Veranstalter», so Pro Basket. Gut möglich ist, dass Zug wieder zum Handkuss kommen wird, wenn es um die Vergabe des Final Fours geht.