Zuger Basketball Final Four: Basketball auf hohem Niveau Zug Basket ist offizieller Gastgeber des Final-Four-Turniers der Damen und Herren der 1. Liga Interregional und mit einem Team am Start.

Der Spielemacher Milos Donzic von Zug Basket (rechts) bei einem «Fadeaway» – Wurf im Spiel gegen den BC Winterthur. Bild: PD/Maria Antich (Winterthur, 22. April 2022)

«Wir sind erfreut und natürlich topmotiviert, dass Pro Basket uns als Gastgeber ausgewählt hat und wir das Turnier in Zug durchführen können», freut sich Nora Staub, Vizepräsidentin von Zug Basket. Beim Turnier werde Basketball auf hohem Niveau geboten. Ein Besuch lohne sich auf jeden Fall. Und auch für Nicht- Basketballfans sei es reizvoll. «Besonders interessant ist es natürlich auch, weil sich die Herren von Zug Basket für dieses Final Four qualifiziert haben» fährt Nora Staub fort.

Und der Vereinspräsident von Zug Basket Kiril Kostadinov zieht nach: «An diesem Turnier werden die Finalspiele der ersten Interregionalen Liga der besten vier Mannschaften der Damen und Herren aus der Qualifikation der Meisterschaft ausgetragen.» Die Qualität in der Liga sei sehr hoch, da die acht besten Teams unter anderem gespickt seien mit Spielern, die früher in den höchsten Ligen der Schweiz gespielt haben.

Freude, in Zug Gastrechte zu geniessen

Am kommenden Samstag finden die Halbfinalspiele (1 gegen 4; 2 gegen 3) und am Sonntag die Finals statt. Orlando Bär, Sportlicher Leiter vom organisierenden Verband Pro Basket: «Das Turnier in Zug wird im Rahmen der Meisterschaft, welche von Pro Basket organisiert wird, erstmals durchgeführt. Wir freuen uns, dass wir in Zug Gastrecht geniessen.» Pro Basket ist der interregionale Basketballverband in der Zentralschweiz sowie im Nordosten der Schweiz.

Das Programm am Samstag sieht Folgendes vor: Damen: Erstes Halbfinal um 11 Uhr, zweites Halbfinal um 13.30 Uhr. Herren: Erstes Halbfinal um 16 Uhr (mit Zug Basket) und zweites Halbfinal um 18.30 Uhr. Und am Sonntag: Damenfinal um 13.30 Uhr und Herrenfinal 16.30 Uhr. Das Turnier wird in der Kantonsschule Zug gespielt. Der Eintritt ist gratis.

Doch was hat Zug Basket eigentlich motiviert, diesen Anlass zu organisieren? «Pro Basket ist stets bemüht, den Basketballsport attraktiv mit verschiedenen Events zu bewerben. Wir wollen einen Teil zum guten Gelingen beitragen und haben uns bereit erklärt, dieses Final Four auszutragen», erklärt Kostadinov. Zudem seien die Zuger sportbegeistert. Nun könne man ihnen etwas bieten mit diesem Highlight der Saison.

Das 1. Liga-Team der Herren von Zug Basket sei zudem seit vielen Jahren eine Bereicherung in der Liga und spiele erstmals im Finalturnier mit. «Das macht uns auch stolz und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind», führt Kostadinov weiter aus. Und Staub fügt dem an: «Wir können so auch beste Werbung in eigener Sache machen für unseren Verein und den Basketball. Wir freuen uns auf viel Publikum und tollen Basketballsport.»

Lob an den Gastgeber Zug

Zug Basket betreibe seit langer Zeit eine nachhaltige Arbeit im Nachwuchsbereich, sei jedoch auch mit seinen Seniorenteams immer wieder vorne dabei. «Dank einer guten Bewerbung und eines klaren Ehrgeizes haben wir uns für Zug Basket als Gastgeber entschieden», erläutert Orlando Bär vom Verband Pro Basket abschliessend.