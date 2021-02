FINANZEN Katholische Kirche der Stadt Zug spendet 300'000 Franken Unter anderem wird das Hospiz Zentralschweiz mit 150'000 Franken begünstigt.

(rh) An der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Dezember 2020 in der Kirche St. Johannes wurde über die Verwendung eines Teils des Gewinns für Spenden abgestimmt. Vom Ertragsüberschuss 2019 von 1'167'967 Franken wurden 300'000 Franken für Spenden an Organisationen und für Projekte verwendet, die von der aktuell herrschenden Krise, ausgelöst durch das Coronavirus, betroffen sind.

Der Kirchenrat setzt das positive Resultat nun um und begünstigt unter anderem das Hospiz Zentralschweiz mit 150'000 Franken, wie es in einer Mitteilung der katholischen Kirche Stadt Zug heisst. Im Hospiz werden Menschen im letzten Lebensabschnitt begleitet und es wird ihnen ein würdevolles Leben bis zum Tod ermöglicht.

Der Kirchenrat begünstigt weitere nationale, beziehungsweise kantonale sowie ausländische karitative Organisationen: Caritas Schweiz, 20'000 Franken (Soforthilfe im Frühling 2020); Fastenopfer, 20'000 Franken (Soforthilfe im Frühling 2020); Heiligland Opfer, 10'000 Franken (Soforthilfe im Frühling 2020); FRW Interkultureller Dialog, Baar, Unterstützung 10'000 Franken; Diakonie Leuchtturm, Zug, Unterstützungsfonds für bedürftige Menschen in Zug, rund 50'000 Franken.

«Die schwierigen Lebensbedingungen der notleidenden Bevölkerung haben sich weltweit weiter verschlechtert. Der Kirchenrat ist überzeugt, dass es eine wichtige Aufgabe der Kirche ist, die Bevölkerung, insbesondere in schwierigen Zeiten wie die aktuelle Corona-Krise, zusätzlich zu unterstützen», heisst es in der Mitteilung.