Finanzen Oberägeri rechnet für 2022 mit einer schwarzen Null Die Einwohnergemeinde budgetiert ein kleines Plus von 3500 Franken. Dies bei gleichbleibendem Steuerfuss von 60 Prozent.

Blick auf Oberägeri: Die Gemeinde steht finanziell auf gesunden Beinen. Bild: Stefan Kaiser

Eine Punktlandung: Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von 42'752’100 und einem Ertrag von 42'755'600 Franken mit einem Mehrertrag von 3'500 Franken ab. Der Aufwand nimmt gegenüber dem Budget 2021 um 0,4 Prozent, respektive um 177'000 Franken zu. Der Ertrag steigt um 4 Prozent, respektive um 1'656'000 Franken. Die Mehrerträge resultieren aus einer Zunahme der Grundstückgewinnsteuern, wie die Gemeinde mitteilt. Weniger Steuerträge seien jedoch bei den Einkommens- und Vermögenssteuern zu erwarten.

Es fallen weniger Aufwände in den nationalen sowie den Zuger Finanzausgleich an. Zudem sind Mehraufwände im Bereich Personal wegen zweier neuer Stellen in der Verwaltung und höheren Sachaufwänden budgetiert. Das Budget 2022 der Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von 11'161'000 Franken und Einnahmen von 350'000 Franken mit Nettoinvestitionen von 10'811'000 Franken ab. Davon entfallen rund 935'000 Franken auf die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser.

Diverse Liegenschaftskäufe sind geplant

Der Gemeinderat konnte aus den Arbeitsgruppen der Ortsplanungsrevision die Bedürfnisse der Bevölkerung aufnehmen. «Damit in Zukunft Oberägeri attraktiv bleibt, werden diverse Liegenschaftskäufe an der Gemeindeversammlung dem Souverän vorgeschlagen», heisst es in der Mitteilung. Diese Liegenschaftskäufe belaufen sich auf rund 9,9 Millionen Franken und werden vorerst dem Finanzenvermögen zugewiesen.

Im Planjahr 2024 resultiert ein Aufwandüberschuss von 346'500 Franken. In den Jahren 2022, 2023, 2025 und 2026 fallen Ertragsüberschüsse von gesamthaft 677'300 Franken an. Dies unter Berücksichtigung, dass der Steuerfuss für die gesamte Planperiode 60 Prozent beträgt. Zudem sind für die Jahre 2022 und 2023 je 3 Millionen Franken aus der finanzpolitischen Reserve entnommen und als ausserordentlicher Ertrag in das jeweilige Budget eingestellt worden. Bei den Steuererträgen ist eine Abnahme bei den direkten Steuern natürlicher Personen feststellbar, welche auch in der Finanzplanung 2022–2026 berücksichtigt wurde. Der durchschnittliche Sachaufwand 2022 – 2026 beläuft sich auf rund 7,6 Millionen Franken. Im Transferaufwand sind die Beiträge an den Finanz- und Lastenausgleich enthalten. Wobei zu beachten ist, dass ab 2024 die Einwohnergemeinde zur Nehmergemeinde beim Zuger Finanzausgleich wird.

Evelyn Rust, Oberägerer Finanzvorsteherin. Bild: PD

Aufgrund der aktuellen Entwicklung, der langfristigen Prognose der Steuererträge und der finanzpolitischen Diskussion mit der Strategiekommission erachtet es der Gemeinderat aus heutiger Sicht als richtig und vertretbar, den Steuerfuss auf 60 Prozentpunkten zu belassen. Finanzvorsteherin Evelyn Rust zum Budget 2022: «Die Finanzen von Oberägeri stehen auf solidem Fundament, die Aussichten stimmen uns zum aktuellen Zeitpunkt zuversichtlich. Wir wissen jedoch, wie volatil die Situation ist und gehen auch weiterhin haushälterisch und nachhaltig mit den Steuergeldern um.» (rh)