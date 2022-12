Unterägeri Beim Fussballplatz Chruzelen sollen das Rasenspielfeld und das Clubhaus ersetzt werden Über das knapp 7 Millionen Franken teure Projekt wird an der bevorstehenden Gemeindeversammlung abgestimmt. Daneben stehen weitere Kreditbegehren auf der Traktandenliste.

Am Montag, 12. Dezember treffen sich die Unterägerer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger um 20 Uhr in der Ägerihalle zur Budgetgemeinde. Das Geld wird aber nicht nur bei der Behandlung des Budgets für das Jahr 2023 die Hauptrolle spielen, sondern bei fast allen der insgesamt neun Traktanden. So wird nicht nur der Baukredit in der Höhe von rund 6,6 Millionen Franken für die Totalsanierung und den Umbau des Gemeindehauses behandelt, sondern auch der Planungskredit für die Totalsanierung und den Umbau des Dorfschulhauses von 92000 Franken.

Gleich zwei Baukredite sind für den Fussballplatz Chruzelen traktandiert. So soll neben der Erweiterung und Sanierung des Rasenspielfelds auch das Klubhaus mit Garderoben und Tribünen ersetzt werden. Beide Ägerital-Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung. Der Kredit für das Spielfeld beläuft sich auf insgesamt 2,3 Millionen Franken, Unterägeri übernimmt davon 1,6 Millionen Franken.

Für den Ersatz des Klubhauses wird mit rund 4,9 Millionen Franken gerechnet, zu denen Unterägeri 3,5 Millionen Franken beitragen soll. Diese Geschäfte gaben bei der SVP Anlass zur Diskussion, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist: «Für die Sanierung des Fussballplatzes und die Neuerstellung des Klubhauses sind insgesamt rund 7 Millionen Franken vorgesehen, wovon für die Gemeinde Unterägeri rund 5 Millionen Franken anfallen».

Die Unterstützung soll gerechter und angemessener ausfallen, wird gefordert. Schliesslich habe die SVP aber beschlossen, dem Gemeinderat bei allen Geschäften zu folgen. Die restlichen Unterägerer Parteien haben nichts verlauten lassen.

Verabschiedung von zwei Gemeinderäten

Doch es wird in Unterägeri nicht nur um politische Geschäfte gehen. Mit Beat Iten (SP) und Josef Iten-Nussbaumer (Mitte) werden zwei langjährige Gemeinderäte verabschiedet. Beat Iten ist seit 1999 im Amt, Josef Iten-Nussbaumer seit 2007. In der Vorlage zur Versammlung heisst es: «Sie beide haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Unterägeri heute so erfolgreich dasteht.»