Finanzwesen Die Zuger Kantonalbank baut ihr Online-Angebot aus Neu kann man im E-Banking beispielsweise Privatkonten eröffnen, zudem ist die App überarbeitet worden.

Die Zuger Kantonalbank bieten laut einer Mitteilung auf ihrem E-Banking-Portal ab sofort neue Funktionen an: Privatkonten und Sparen-3-Konten eröffnen, Anlagevermögen in Fondssparpläne oder Vorsorgevermögen in Wertschriftensparen investieren, eigene Daten verifizieren und Debitkarten bestellen.

Ausserdem habedie Bank das Design ihres Mobile-Banking-Auftritts überarbeitet, die Bedienung erfolge nun intuitiver. Neu können in der App Auslandzahlungen erfasst und QR-Rechnungen dank der Scan-Funktion «einfach und bequem bezahlt werden». (bier)