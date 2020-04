Flammen auf einer Dachterrasse in Cham Grosseinsatz der Feuerwehr Cham an der Luzernerstrasse: Auf einer Dachterrasse ist ein aus Holz umrandetes Gartenhochbeet in Brand geraten. Der Brand ist nach bisherigen Erkenntnissen auf unvorsichtiger Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen.

Feuerschaden am mit Holz umrandeten Gartenhochbeet. Bild: Zuger Polizei, Cham, 18. April 2020

(zim) Am Samstag, 18. April. kurz nach 18:15 Uhr, meldete ein Anwohner kurz nach 18.15 Uhr der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei, dass er auf einem Flachdach an der Luzernerstrasse in der Gemeinde Cham ein Feuer sehe. Sofort rückte die alarmierte Feuerwehr Cham an den Brandort aus. Dort stellten sie fest, dass auf einer Terrasse ein aus Holz umrandetes Gartenhochbeet in Brand geraten ist, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Sonntag mitteilten.

Die Flammen konnten in der Folge von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden. Dank der frühen Alarmierung und dem raschen Eingreifen der Feuerwehr konnte laut Mitteilung ein grösserer Scha-den verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen steht als Brandursache ein unvorsichtiger Umgang mit Raucherwaren im Vordergrund.

Die Luzernerstrasse musste während dem Feuerwehreinsatz in beiden Richtungen gesperrt werden. Im Einsatz standen 55 Angehörige der Feuerwehr Cham sowie Mitarbeitende der Zuger Polizei.

Vorsicht im Umgang mit Raucherwaren

Feuerschaden am mit Holz umrandeten Gartenhochbeet. Bild: Zuger Polizei, Cham, 18. April 2020

In diesem Zusammenhang erinnert die Zuger Polizei daran, dass Rückstände von Raucherwaren und Asche noch nach mehreren Stunden Brände verursachen können. Deshalb macht sie darauf aufmerksam, eine Aschen- oder Raucherrückstände in Kehrrichtsäcke, Karton-, Holz- oder Plastikbehältnisse zu schütten. laut Mitteilung sind Feuerungsrückstände in einen Metallbehälter zu schütten bis diese komplett erkaltet sind. Den Metallbehälter im Freien deponieren.