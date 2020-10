Leserbrief Fragen klären, Schreckensszenarien vermeiden Zu den neuesten Coronamassnahmen

Ich persönlich kann mit den neuen Anweisungen gut leben. Was mich aber mehr interessiert, ist das Timing der Beschlüsse. In den vergangenen zwei Wochen haben wir eine regelrechte Kampagne zahlreicher Medien und Wissenschafter zu Gunsten einer Verschärfung der Einschränkungen erlebt. Betreffend Wissenschafter möchte ich nur darauf hinweisen, dass es im März solche gab, die uns bis zu 100000 Tote prognostiziert hatten. Aber anstatt uns wieder mit dümmlichen «Es könnte sein, dass»-Prognosen einzudecken, wäre es doch interessanter von ihnen zu erfahren, weshalb wir im Mai bis September tiefe Fallzahlen hatten ohne einen Mundschutz? Bei unserem Grossverteiler haben bis letzte Woche die Angestellten immer ohne Mundschutz die Regale aufgefüllt. Es ist mir nicht bekannt, dass es dort mehr Infizierte gab. Wie ist das möglich? Weshalb haben Staaten, zum Beispiel Spanien, oder Regionen, zum Beispiel Genf, die schon immer striktere Regeln hatten, trotzdem enorm hohe Fallzahlen? Die gleichen Fragen kann man auch zum Homeoffice stellen. Die Leute hätten sich ja auch im Mai bis September anstecken können. Meiner Meinung nach würde es der Wissenschaft gut anstehen, solche Fragen zu klären, anstatt sich mit Schreckensszenarien zu profilieren. Interessant ist auch die Rolle gewisser Medien, allen voran das SRF. Die Einflussnahme auf die Politiker ist offensichtlich. Es scheint, dass viele Medienschaffende einer Übernahme des Gesundheitswesens durch den Staat das Wort reden wollen. Die Infektionszahlen werden ins Zentrum gestellt, während die fehlenden Hospitalisierungen und Toten sofort relativiert werden. Wenn jemand ohne Vorerkrankung einen schweren Verlauf hatte, wird eine grosse Story gemacht, vom Regelfall des leichten Verlaufs keine Rede. Wie ideologisch die Berichterstattung gefärbt ist, sieht man am besten im Vergleich mit der grossen Grippewelle 2015. Es gab Berichte, aber keine Hysterie, obwohl 2500 Tote zu beklagen waren. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Medien eine Muss-Impfung gefordert hatten. Wieso damals jeder eigenverantwortlich war und heute nicht, ist für mich ein Rätsel. Abschliessend möchte ich Ihnen die Worte meiner 91-jährigen Mutter ans Herz legen, die mir gesagt hat, dass sie sich nicht von dieser Hysterie beeinflussen lasse, da sie lieber jetzt in Würde lebe als sich zu verstecken und 100-jährig zu werden.

Stefan Betschart, Cham