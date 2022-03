Fragen und Antworten «Ein schwerwiegender Verstoss gegen das Gewaltenteilungsprinzip»: Deshalb darf der Grosse Gemeinderat dem Stadtrat keine Aufgaben zuweisen Exekutive und Legislative sollen in der Stadt Zug strikte getrennt bleiben. Eine Aufgabenzuweisung vom Parlament an den Stadtrat ist deshalb undenkbar, wie der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Interpellation schreibt.

In einer Demokratie ist die Gewaltenteilung ein wichtiges Prinzip, um die Rechtsstaatlichkeit zu sichern. Das gilt nicht nur auf Ebene des Bundes, sondern auch auf Gemeindeebene. Deshalb wäre es ein schwerwiegender Verstoss gegen das Gewaltenteilungsprinzip, dürfte der Grosse Gemeinderat dem Stadtrat Aufgaben zuweisen.

Das hält der Stadtrat fest in seiner Antwort auf eine Interpellation von Manuela Leemann und Mitunterzeichnenden namens der Mitte-Fraktion eingereicht hatte. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten, die der Stadtrat gegeben hat, zusammen:

Kann in der Gemeindeordnung ein Absatz eingefügt werden, der dem GGR erlaubt, Aufgaben an den Stadtrat zuzuweisen?

Der Stadtrat lehnt die Aufnahme einer von den Interpellantinnen beziehungsweise Interpellanten zur Diskussion gestellten Bestimmung in die Gemeindeordnung aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Dies deshalb, weil in einem demokratischen Staat die Gewaltenteilung von hoher Bedeutung ist.

Die Aufgabenzuteilung vom GGR an den Stadtrat käme einem schweren Verstoss gleich. Natürlich bleibt den Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Option, mit Hilfe politischer Instrumente wie Motion, Postulat, Interpellation und Kleine Anfrage dem Stadtrat Aufträge zu erteilen.

Wieso ist die Gewaltenteilung wichtig?

Machtmissbrauch soll so verhindert werden, deshalb wird sie auf verschiedene Institutionen aufgeteilt, wie der Stadtrat in seinem Bericht ausführt. Exekutive (in diesem Fall der Stadtrat), Legislative (der Grosse Gemeinderat) und die Judikative (Gerichte) kontrollieren sich gegenseitig. Durch diese Aufteilung der Staatsgewalt soll die individuelle und die politische Freiheit der Bürgerinnen und Bürger gesichert werden.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es für den GGR dem Stadtrat Aufgaben zuzuweisen?

Gemeinden erlassen für ihre Organisation die notwendigen Gemeindeordnungen, Organisationsbeschlüsse und Statuten. Als Organisationsbeschluss fällt gemäss Stadtrat insbesondere die Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates der Stadt Zug in Betracht. Immer zu beachten: Dies ändert nichts an der Vorgabe, dass der Grosse Gemeinderat auch bei seiner Rechtsetzung im Rahmen der genannten Erlassformen den Grundsatz der Gewaltenteilung zu beachten hat.

Fehlt ein Aufgabenkatalog für den Stadtrat in der Geschäftsordnung?

Bei der aktuellen Geschäftsordnung handelt es sich um eine Verfahrensordnung, welche unter anderem regelt, wie Entscheidungsabläufe funktionieren. Ein eigentlicher Aufgabenkatalog für den Stadtrat gibt es also darin nicht.

Liegt es in der Verantwortung des Stadtrats, die Rechtssammlung zu prüfen?

Grundsätzlich ja. Die Rechtssammlung der Stadt Zug umfasst alle Rechtserlasse. Solche, die in die Kompetenz des Stadtrates fallen, und solche, die in der Kompetenz des GGR liegen und von ihm erlassen worden sind. Was erstere betrifft, verpflichtete sich der Stadtrat, eine periodische Prüfung vorzunehmen.

Was die GGR-Erlasse angeht, vertrat der Stadtrat die Auffassung, dass primär die Legislative selber dafür verantwortlich sei. Aber da der GGR nicht über die nötigen Ressourcen verfügt, beschloss der Stadtrat, Bericht zu erstatten, welche GGR-Beschlüsse überarbeitet beziehungsweise aufgehoben werden sollen.