Frau schläft mitten am Nachmittag am Steuer ein Bei einem Selbstunfall in Risch ist Beifahrer leicht verletzt worden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Unfallstelle in Risch. (Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörden)

(pd/rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstagnachmittag kurz vor 15.30 Uhr in Holzhäuserin. Eine 79-jährige Autolenkerin war auf der Holzhäusernstrasse in Holzhäusern dorfeinwärts unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam, über das Trottoir fuhr und in einen Zaun, eine Hecke, einen Baum sowie einen Leuchtmasten prallte.

Der 82-jährige Beifahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden. Die Lenkerin stand nach dem Unfall unter Schock. Als Unfallursache gab die Fahrerin an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Der Führerausweis wurde abgenommen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Schaden am Zaun, an der Hecke, am Baum und am Leuchtmasten lässt sich noch nicht beziffern.