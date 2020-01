Leserbrief Frauen müssen zusammenhalten Zum Leserbrief «Greta Thunberg, der Klimahype und wer ihn bezahlen wird» und zum Leserbrief «Ein Appell an die Frauen», Ausgabe vom 13. Januar

Ich pflichte Toni Lauber («Greta Thunberg, der Klimahype und wer ihn bezahlen wird») bei: Spätestens seit die Regenbogenpresse berichtet hat, dass Greta mit Casiraghi nach New York City gesegelt ist, sollte der Hinterletzte verstanden haben, dass Greta instrumentalisiert ist. Ob sie selber es verstanden hat? Es ist wie im Marionetten-Theater: Diejenigen, die die Fäden ziehen, sind unsichtbar.

Herzlichen Dank an Urs Willi («Ein Appell an die Frauen»): Ja, mehr Frauen müssten in der Tat zusammenhalten. Die Erde wird jeden Tag vergewaltigt und wir schauen zu. Wir benötigen – in der Politik als auch der Wirtschaft – Frauen, die mit Kopf, Herz und Verstand unterwegs sind. Wir benötigen Frauen, die das weibliche Prinzip leben (ein roter Lippenstift sagt nichts über das Prinzip aus). Die Welt benötigt beide Prinzipien – in der Balance.

Daten eines Individuums zu sammeln und über jede Person ein File anzulegen, ist übrigens auch eine Vergewaltigung. Wer lässt solche Konzerne gewähren?

Stephanie Aubert, Hünenberg See