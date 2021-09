Leserbriefe Frauenbonus zählt nicht Zu den Wahlen der Reformierten in Baar

Eine «Kirche mit Zukunft» braucht frische und unabhängige Kräfte in der obersten Führung. Remo Cotiatti, Chris Weingartner, Tom Hausheer, Daniel Hess sind unabhängig und kompetent. Sie verdienen eine Wahl. Remo Cotiatti ist als Treuhänder der einzige Kandidat mit Finanzkompetenzen. Bei einem Betrieb wie die Reformierte Kirche ist Finanzwissen in der Führung unerlässlich. Deshalb soll Remo Cotiatti auch als Kirchenratspräsident gewählt werden. Für einmal zählt der Frauenbonus nicht.

Die Gegenkandidatin für das Präsidium klebt seit über 20 Jahren an ihrem Kirchenratsposten. Zudem ist sie Mitglied einer politischen Partei. Die Politik wehrt sich gegen den Einfluss der Kirche auf die Politik – zu Recht! Darum ist es fragwürdig, dass ein amtierender Regierungsrat sie in dieses Amt heben will. Die Politik soll sich auch aus der Kirche heraushalten. Die Kirche ist für alle da. Darum braucht es unabhängige Personen, wie Remo Cotiatti, Chris Weingartner, Tom Hausheer, Daniel Hess.

Linda Fässler, Baar