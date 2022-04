Vereine&Verbände Scheckübergabe des Zug International Women’s Club Die Repräsentantinnen haben dem FRW Interkultureller Dialog eine Spende überreicht.

Markus Burri, (links) Präsident des FRW Interkultureller Dialog, und rechts Eva Wimmer, die Gründerin des Vereins, bei der Scheckübergabe mit Vertreterinnen des ZIWC. Bild: PD

Am 5. April fand der Jahresapéro des FRW Interkultureller Dialog – eine Aktivgruppe der Zivilgesellschaft – in der St.-Johannes-Kirche in Zug statt. Zu diesem Anlass überreichten Repräsentantinnen des Zug International Women’s Club (ZIWC) einen Check in Höhe von 2857 Franken als Spende. Ausserdem unterstützte der ZIWC die Organisation mit Sachgaben in Form von Nähmaschinen und Stoffen, Schreibmaterial und anderen Waren.

Der ZIWC ist ein in Zug ansässiges soziales und berufliches Netzwerk von Frauen aus über 45 Ländern. Der non-profit-Club ist religiös sowie politisch unabhängig und bietet Informationen, soziale Kontakte, Freundschaften, Unterstützung – und freut sich sehr über weitere Mitglieder.