Freefloating-Veloverleih in der Stadt Zug: Bewilligung für zwei Anbieter Für die Bevölkerung in der Stadt Zug steht schon bald ein neues Mobilitätsangebot in Form von Freefloating-Leihvelos bereit. Der Stadtrat hat den Anbietern Nextbike und Smide eine Bewilligung für je 200 Velos erteilt. Der Start soll im Sommer dieses Jahres erfolgen. Die 200 Velos von Smide sind E-Bikes.

Nextbike ist ab Sommer 2019 auch in der Stadt Zug präsent. (Bild: PD)

Die Stadtverträglichkeit des Verkehrs ist angesichts der steigenden Mobilitätsbedürfnisse eine grosse Herausforderung und ein zentrales Thema der Zuger Stadt- und Regionalentwicklung, wie der Zuger Stadtrat mitteilt. Dabei spielt der öffentliche Verkehr sowie der Fussgänger- und Veloverkehr eine wesentliche Rolle. Mit der Bewilligung an die Veloverleih-Unternehmen Nextbike und Smide will die Stadt Zug hier einen Beitrag leisten.

Nextbike ist mit rund 1000 Velos an 200 Standorten in den Kantonen Schwyz, Luzern, Ob- und Nidwalden und ab Sommer 2019 in Zug vertreten. In Zug wird Nextbike durch die Caritas Luzern in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug und deren Institution GGZ@Work betrieben. Smide ist ein Start-up-Unternehmen aus Zürich, das seit April 2017 von der Mobiliar Versicherungsgesellschaft aufgebaut wurde. Smide ist bisher in Zürich und Bern mit je 200 E-Bikes präsent.

Verleih ohne feste Basis

Freefloating-Systeme verleihen Velos ohne feste Basisstation. Die Velos können per GPS und Smartphone-App geortet, genutzt und am Zielort stehengelassen werden. In verschiedenen Schweizer Städten sind solche Systeme erfolgreich im Einsatz. Der Vorteil: Die Velos benötigen keine zusätzliche Infrastruktur in Form eigener Standplätze, sie nutzen die vorhandenen öffentlichen Veloparkplätze.

Um die Attraktivität für Anbieter sowie Nutzerinnen und Nutzer zu erhöhen, beschränkt sich das Verleihsystem nicht nur auf die Stadt Zug. So haben die Gemeinden Baar, Cham, Steinhausen, Hünenberg und Risch in Aussicht gestellt, Nextbike und Smide ebenfalls eine Bewilligung für ihr Gemeindegebiet zu erteilen. So können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise von Zug nach Baar oder Rotkreuz fahren und das Velo dort stehen lassen. (haz/PD)