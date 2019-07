Leserbrief Frei, willig und engagiert sein macht Freude «Eine Auszeichnung mit Feuerwerk», Ausgabe vom 22. Juli

Ich freue mich riesig über die Anerkennung meines freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements mit dem «Award Soziales», den ich an der Feier vom letzten Samstag am Seefest in Oberägeri entgegennehmen durfte. Ganz herzlichen Dank an die Verantwortlichen in den Gemeinden Unterägeri und Oberägeri. Ich betrachte meinen Award als Wertschätzung für die unzähligen freiwillig und ehrenamtlich Tätigen im Ägerital. Freiwilligenarbeit hat mich bereits in der Jugendzeit als Leiterin im Blauring begleitet und mein Weg führte über das Engagement in Sportvereinen zur Politik. Als Gemeindepolitikerin wurde mir erst recht bewusst, was durch Freiwilligenarbeit in den verschiedenen Organisationen und Vereinen (für Kinder und Jugendliche, im Sport, im Gesundheits- und Sozialbereich, in Kultur, in Natur und Umwelt usw.), für die Einwohnerinnen und Einwohner geleistet wird. Meine jahrzehntelangen Erfahrungen als Freiwillige in den verschiedensten Organisationen brachten mir viel Freude und Kompetenzen und ich durfte persönlich immer wieder Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Mit der Dachorganisation «benevol Schweiz», den 17 Fachstellen für Freiwilligenarbeit setzen wir uns ein, dass die erworbenen Kompetenzen der Freiwilligenarbeit mit dem Nachweis «Dossier freiwillig engagiert» sichtbar gemacht, die Kompetenzen für die berufliche Entwicklung positiv bewertet und im Lebenslauf eingebracht werden. Frei und willig engagiert sein schafft Freude für dich und mich, Zufriedenheit, Integration, Kompetenzen und Wertschätzung.

Theres Arnet-Vanoni, Oberägeri