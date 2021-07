Kolumne Freiwilligen- und Milizarbeit: Schweizer Werte, Zuger Spirit Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel äussert sich in diesem Gastbeitrag zur Freiwilligen- und Milizarbeit in der Schweiz und im Kanton Zug.

«Einer für alle, alle für einen» steht in Lateinisch in der Bundeskuppel («Unus pro omnibus, omnes pro uno»). Das ist ein Bekenntnis ur-schweizerischer Werte, die gerade auch in unserem Kanton verankert sind. Ich spreche die Milizarbeit und andere freiwillige und unbezahlte Tätigkeiten an. Neben den Kirchen und der Feuerwehr ist die Gemeinnützige Gesellschaft Zug (GGZ) unsere traditionsreichste gemeinnützige Organisation. Doch Tradition allein reicht nicht: So ist die GGZ bis heute innovativ geblieben. Auch jüngere Zuger Beispiele zeigen, wie gemeinnütziges Wirken mit neuen Modellen anerkannt, organisiert und dadurch gefördert werden kann.

FDP-Ständerat Matthias Michel, Zug. Bild: PD

Staatliches Interesse: Freiwillige Tätigkeit erhält ihren inneren Gehalt im Gemeinnutzen. Deshalb laufen Forderungen nach Entschädigung oder einem steuerlichen Abzug für solche Tätigkeiten ins Leere. Der Staat soll freiwilliges Tun nicht finanziell honorieren. Aber er hat ein grosses Interesse an Freiwilligenarbeit: Zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und weil er in einigen Bereichen des Sozialwesens und der Sozialversicherungen finanziell an seine Grenzen stösst. Umso wichtiger ist es, nicht bezahlte Arbeit oder nur beschränkt bezahlte Miliztätigkeiten zu wertschätzen im eigentlichen Sinn: ihr einen Wert zu geben.

Ansätze im Bildungsbereich: Ansätze dazu gibt es in der Berufsbildung: Seit Jahren praktiziert unser Gewerblich-industrielles Berufsbildungszentrum Zug (GIBZ) für die Ausbildung als Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe) ein sogenanntes Validierungsverfahren: Berufserfahrene Personen können durch eine nicht formalisierte Bildung innert verkürzter Zeit eine berufliche Grundbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) erwerben. Dabei können auch Erfahrungen aus unbezahlter Tätigkeit angerechnet werden. Diese Möglichkeit müsste auf viele andere Berufsfelder ausgedehnt werden. Derselbe Ansatz könnte im Hochschulbereich genutzt werden: Durch die Miliztätigkeit in einem Gemeinderat können ECTS-Punkte erworben werden für den Erwerb von Weiterbildungsabschlüssen. Das war einer der innovativen Vorschläge des Ideenwettbewerbs «Zukunftsfähiges Milizsystem 2030» des Schweizerischen Gemeindeverbandes.

Anerkennung an Zivil- oder Militärdienst: Ein anderer Wettbewerbsvorschlag möchte die politische Nebentätigkeit an die Wehrpflicht anrechnen oder als Zivildienst anerkennen lassen. Er blieb bisher ungehört. Doch jetzt wird diese Diskussion von anderer Seite wieder befeuert: Die FDP reichte Ende 2020 im Nationalrat eine Motion zur Einführung eines «allgemeinen Bürgerinnen- und Bürgerdienstes» ein. Sie gleicht inhaltlich der nun am 1. August startenden Unterschriftensammlung für einen «Service Citoyen». Diese Initiative sieht erweiterte Formen des Militär- und Zivildienstes vor, auch durch einen erweiterten Personenkreis, beispielsweise Frauen oder niedergelassene ausländische Personen.

Zuger Pionierarbeit: Eine weitere Stärkung der gemeinnützigen unbezahlten Arbeit kann durch eine professionelle Organisation erfolgen. Erwähnt sei hier das Modell «KISS». Diese Art von Nachbarschaftshilfe mit Zeiterfassung war eine Pionierarbeit von vier Zugerinnen. Die Genossenschaften Cham und Zug gehören zu wichtigen Vorbildern für viele andere KISS-Genossenschaften im ganzen Land. Der Nachweis der freiwillig geleisteten Zeit dient nicht zur Bezahlung, sondern dazu, die Bedeutung der Freiwilligenarbeit zu ermessen. Zusätzlich ergibt sich ein grosser Mehrwert: Erstens werden Bedürftige und Dienstleistende, Nachfrage und Angebot zusammengebracht. Zweitens werden die Qualität der Angebote und die Abgrenzung und Koordination zu Fachorganisationen, wie zum Beispiel der Spitex, sichergestellt.

Das traditionsreiche Gebot im Bundeshaus an jede und jeden Einzelnen, nicht nur staatliche Leistungen zu beziehen, sondern im Rahmen der eigenen Ressourcen der Gemeinschaft etwas zu geben, ist aktueller denn je. Und kann in der heutigen Schweiz innovativ weiterentwickelt werden.