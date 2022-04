Freizeit Mehr Regionalität im Angebot: Saisonstart für die Schifffahrt auf den Zuger Seen Am 1. Mai beginnt der Kursschiffsbetrieb auf Zuger- und Ägerisee. Für die Zugersee-Schifffahrt ist es eine besondere Saison, denn sie feiert ein Jubiläum.

Auch die MS Zug ist bereit, Passagiere aufzunehmen. Bild: Stefan Kaiser, (Cham, 1. September 2020)

Es war im Jahr 1852, als der Raddampfer «Rigi» zum ersten Mal am Steg in Zug anlegte, um Reisende nach Arth zu bringen, schreibt die Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung. Daraus entstand 1897 die Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee. Noch heute gleitet eine MS Rigi über Wasser.

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens werde das Schiff «zur schwimmenden Ausstellung». Historische Bilder und Aufnahmen von damals laden zum Eintauchen in nautische Geschichten ein. «Nach alter Seemannstradition» werde auf Deck der MS Rigi ein Fass Rum von Etter mit dem Schaukeln der Wellen endgereift.

Ganz im Zeichen der Regionalität

Genug, um 125 Flaschen Zugersee Rum – für jedes Schiffsjahr eine – bis Ende Saison zu veredeln. Der nummerierte, einmalige und rare Tropfen kann nur an Bord vorbestellt werden.

Die Bordküche «Gastronautic» setzt auf Regionalität. Fisch aus dem Zugersee, Käse aus Walchwil und das Fleisch von Bauernbetrieben aus dem Zugerland werden angeboten, heisst es seitens der Betreiberin. Auch beim Alkohol setzt man mit Etter und der Brauerei Baar auf lokale Partner.

Ägerisee zum Entdecken

Auf dem Ägerisee gibt es die neue Fahrt «Lecker Entdecken», die in Zusammenarbeit mit Ägerital-Sattel Tourismus für Neugierige im Angebot ist. Dieses Jahr werde Technikbereich des Ägeribads besichtigt, bevor die Gäste zur kulinarischen Rundfahrt an Bord gehen.

Ausserdem sticht in Zusammenarbeit mit der Ludothek Ägerital am 7. Mai das Spielschiff in See «und lädt Familien zu lustigen Stunden ein», heisst es in der Mitteilung. (bier)