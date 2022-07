Freizeit Tech Academy Zug: Tüfteln für Jung und Alt Programmieren, Virtual Reality entdecken oder Katapulte konstruieren: Die Tech Academy bietet technisch interessierten Zugerinnen und Zugern eine Lernoase.

Zug: Der Verein Tech Academy Zug besteht aus einer Gruppe von technischen Tüftlern, die sich alle zwei Wochen einmal treffen. Im Bild wird an einem 3D-Drucker gearbeitet. Bild: Maria Schmid (Zug, 20. Juli 2022)

Modellautos, Schriftzüge und Filmcharaktere tanzen über die Bildschirme der Laptops in der Tech Academy in Zug. Es herrscht Hochbetrieb an diesem heissen Ferientag.

Doch die Hitze lässt die jungen Tüftlerinnen und Tüftler unbeeindruckt. Die Schülerinnen und Schüler aus der fünften bis siebten Klasse wollen ausprobieren, gestalten, experimentieren und erfinden.

Wie es begann

Joel Iselin erzählt von den Anfängen der Tech Academy. Er ist Mieter im Co-Working-Space und Mitglied des Vereins Fablab, dessen Räumlichkeiten und Geräte die Tech Academy nutzt. Er zeigt in die Richtung eines hellen Arbeitsplatzes in der Ecke. «Im Herbst des vergangenen Jahres sass ich da hinten und habe eine Sprachnachricht eines Jungen erhalten, der etwas über Roboterarme lernen wollte.»

Gemeinsam nach einer Lösung suchen: An der Tech Academy wird getüftelt. Bild: Maria Schmid (Uug, 20. Juli 2022)

Die Nachricht des Primarschülers habe die Tech Academy ins Rollen gebracht, denn plötzlich wollten auch die Freunde des Zehnjährigen etwas über Robotik lernen. Es dauerte nicht lange, bis sich auch ältere Interessierte bei ihm meldeten und die Treffen regelmässiger wurden. Die Tech Academy war geboren.

Bekanntheit ist das Ziel

Im Rahmen des GGZ Ferienpasses üben sich die Kinder an diesem Nachmittag im 3D-Druck. Jannine Meier und Joel Iselin von der Tech Academy zeigen den Kindern den Weg vom Entwurf im CAD-Programm bis zum Druck auf einem der sechs verfügbaren 3D-Drucker. Glücklicherweise werden sie noch von Janick Sidler unterstützt, denn an Fragen mangelt es keineswegs.

Immer wieder schnellen Hände in die Luft, denn alle wollen ihren gestalteten Minifussball oder die Figur aus Star Wars ausgedruckt in der Hand halten. «Mit 13 Kids wie heute ist das nicht immer ganz einfach», meint Iselin, der, wie alle bei der Tech Academy, sein Wissen auf freiwilliger Basis weitergibt. «Umso schöner ist es, wenn ältere Freiwillige dabei sind und den Kleinen helfen können.»

«Mit dem Angebot im Ferienpass möchten wir die Tech Academy bekannt machen», meint Jannine Meier. Dies sei momentan grundsätzlich ihr grösstes Ziel. «Uns ist aufgefallen, dass diese Art von Freizeitaktivität in der Region fehlt.» Sie erinnert sich an ihre Kindheit, in der es kaum Möglichkeiten gab, ihren technischen Wissensdurst zu stillen. Die Tech Academy wolle dies ändern. «Jede Person, die etwas Neues entdecken will, ist bei uns willkommen.»

Eine unkomplizierte Truppe

Wenn das Team nicht mit den Kursen des Ferienpasses beschäftigt ist, trifft sich die Tech Academy alle zwei Wochen für ein neues Projekt. «Ungefähr 15 Personen zwischen zehn und 70 Jahren sind regelmässig bei jedem Treffen dabei», erzählt Meier, «doch es kommen bei jedem Mal neue Leute dazu.»

Natürlich hänge das auch vom spezifischen Projekt des Treffens ab, doch auch das könne jeweils unkompliziert an die Fähigkeiten und Interessen der einzelnen Teilnehmenden angepasst werden. «Wenn die Jüngsten in der Gruppe zum Beispiel programmieren lernen wollen, können die Älteren mit mehr Erfahrung etwas Aufwendigeres coden und den anderen Unterstützung bieten», erklärt Meier.

Was die Zukunft des Projekts betrifft, zeigt sich das Team offen. «Wir haben uns auch schon über die Statuten bei einer allfälligen Vereinsgründung Gedanken gemacht. Vielleicht wird dies nötig sein, wenn wir zum Beispiel eines Tages Fördergelder vom Kanton erhalten möchten. Priorität hat dies jedoch nicht», sagt Iselin. «In erster Linie geht es darum, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihrem technischen Hobby nachgehen zu können», ergänzt Meier.