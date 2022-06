Kolumne: «Zuger Ansichten» Fremde Kasernen mit Steuergeldern finanzieren? Kantonsrat Anastas Odermatt hinterfragt Beiträge an fremde Staaten. Anastas Odermatt, Kantonsrat ALG, Steinhausen Drucken Teilen

Der Kantonsrat hat beschlossen, die Kaserne der Schweizergarde mitzufinanzieren. Das ist in der aktuellen geopolitischen Lage problematisch, zeugt aber auch von Geschichtsvergessenheit.

Die Schweizergarde ist der letzte Ausläufer der historischen «fremden Dienste» der Eidgenossenschaft durch Soldtruppen. Schon zu diesem System gehörte, dass der Dienstherr für die Unterkunft sorgt. Die «militärische Auswanderung» war vom 15. bis ins 19. Jahrhundert ein wichtiger Wirtschaftszweig der Eidgenossenschaft. Er verband unser Land mit der europäischen Politik, sicherte den Schutz durch Grossmächte und liess den damaligen Begriff der Neutralität entstehen. Insgesamt standen weit über eine Million Schweizer in den Diensten fremder Mächte, gesprochen wird von 66'000 Männern im Offiziers- und 700 im Generalsrang. In Zug war der Zurlaubenhof lange Zeit die Zentrale der Söldnerrekrutierung für Frankreich.

Neben Soldtruppen gab es spezielle Schweizergarden: in Wien eine kaiserliche Schweizergarde am Hof der Habsburger; in Paris eine königliche Schweizergarde, die den absolutistischen König beim Sturm auf die Bastille 1789 und beim Tuileriensturm 1792 (Löwendenkmal Luzern!) verteidigte; in Brandenburg eine protestantische Schweizergarde. Und in Rom gab und gibt es bis heute eine päpstliche Schweizergarde. Fürstpapst Julius II. schuf sie 1506. Bei der Plünderung Roms vom 6. Mai 1527 fielen 147 von insgesamt 189 Gardisten. Darum auch der 6. Mai als Vereidigungsdatum.

Die Schweiz schaffte 1859 den fremden Dienst offiziell ab, nachdem sich ein päpstliches Schweizer Regiment in Perugia in Kriegsgräuel verwickelt hatte. Geblieben ist aber bis heute eine Wachttruppe – explizit im Auftrag des Vatikans. Die Gardisten leisten Wachtdienst: Kontroll- und Ordnungsdienste, Bewachung und Personenschutz, Ehrendienst bei diplomatischen Empfängen. Der Vatikan stellt sie an, bezahlt sie und profitiert von ihrem Können und ihrem Ansehen. Und dieser Einsatz hat eine durchaus sympathische Seite. Er erfolgt im Rahmen eines mehrjährigen Auslandaufenthaltes und ermöglicht Entfaltung, berufliche Bildung und kulturelle Begegnung in einer einzigartigen Weltstadt. Die Gardisten können sich gezielt weiterbilden und auch Kurse an römischen Hochschulen belegen. Aber, es ist der Vatikan, der die Gardisten anstellt, sie bezahlt, und eben auch für ihre Unterkunft sorgt. Die Kaserne mag renovierungsbedürftig sei. Und es macht auch ein Neubau durchaus Sinn. Die Kaserne, auch die zukünftige, gehört aber dem Vatikan. Auch er wäre es, der verantwortlich wäre für seine Bauten. Und dafür hat er selbst genug Geld. Wie viel der Vatikan besitzt, ist nicht klar, die diesbezügliche Intransparenz macht die Sache nicht einfacher, steht aber auf einem anderen Blatt.

Die Schweizergarde ist prestigeträchtig – vor allem auch für den Vatikan. Und sie hat durchaus ihre sympathische Seiten. Aber es gibt keine sachpolitischen Gründe, warum wir als Kanton einem anderen Staat, seines Zeichens einem der letzten klassischen absolutistischen Staaten, einen Almosenbeitrag von 1 Franken pro Einwohnerin und Einwohner zur eigenen Kaserne zahlen sollen. Das darf jede und jeder gerne privat tun, aber doch nicht wir als Staat. Das ist staats- und finanzpolitisch falsch. Die bürgerliche Mehrheit des Zuger Kantonsrats anerkennt diese sachpolitischen Gründe nicht an und vergibt geschichtsvergessen Beiträge an fremde Staaten.